Géminis, Leo y Piscis: horóscopo de hoy entre salud, seguridad y realismo

Géminis encontrará la oportunidad perfecta para mejorar su salud, Leo buscará seguridad en cada decisión, tanto en el amor como en los negocios, y Piscis deberá ser más realista y equilibrar sus expectativas

  • 16 de diciembre de 2025 a las 00:00
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Seguro que tu casa necesita de alguna reforma más o menos urgente, por ejemplo pintar. Si lo planificas con tiempo suficiente, podrías aprovechar algunos días libres para quitártelo de encima, porque conseguirás ayuda sin problemas.

TAURO (21 abril - 20 mayo). Excelente jornada para todo lo relacionado con la actividad intelectual, aunque te lleve tiempo desarrollar las ideas que pululan constantemente en tu imaginación. Sé metódico a la hora de hacer fluir de forma adecuada ese caudal.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Si tu salud te preocupa últimamente, hoy tendrás la oportunidad de hacer algo de ejercicio, aunque sea un buen paseo por un entorno natural y sano. No desaproveches la ocasión aunque pienses que el cansancio te atenaza.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Tendrás claro que necesitas mejorar y formarte en algunas disciplinas si quieres progresar, y ha llegado el momento de que tomes decisiones. Es posible que tengas que pedir algún dinero, pero lo rentabilizarás rápidamente.

LEO (23 julio - 22 agosto). La seguridad será una de las características que buscarás en cada una de las disyuntivas que se te planteen en el día de hoy. Tanto en el mundo de los negocios como en el amor, todo atado y sin sorpresas.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Los obstáculos laborales que te han traído de cabeza en los últimos días desaparecerán y empezarás a recoger los frutos de tanto esfuerzo y constancia. Cuida los excesos en las comidas, sobre todo las que afectan al hígado.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Sentirás mucha ternura hacia un miembro de tu familia que está pasando una etapa difícil; estarás a la altura de lo que se espera de ti. Buena armonía con los más cercanos y día muy placentero también en el terreno sentimental.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Debes mostrarte menos exigente con la gente que trabaja contigo. Nunca hay que perder las buenas maneras y la paciencia es un buen aliado para todo tipo de relaciones. Cuida más tu alimentación y controla el colesterol; el ejercicio ayuda mucho.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Los nativos de Sagitario viven momentos de transformación en los que su organismo se tiene que poner a tono con las nuevas necesidades, pero sobre todo poner las bases para las dolencias que puedan llegar con las tensiones acumuladas.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Tendrás que dedicar más tiempo del que esperabas hoy a la pareja, hay cosas que necesitan de aclaración urgente si no quieres complicarte la vida ante futuros compromisos. Resolverás cuestiones interesantes para el día de mañana.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Debes implicarte más en el trabajo si quieres lograr una mejora en la economía diaria. Sacrifica algo de tu tiempo libre para encontrar ingresos extraordinarios que te ayuden a paliar la situación. Recuperarás pronto el humor perdido.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Tu idealismo te ha llevado demasiado lejos y tendrás que bajar a la tierra cuanto antes. Esperas mucho de las personas y situaciones que te rodean; abre los ojos y se más realista. Vigila los amagos de jaqueca que estás padeciendo.

