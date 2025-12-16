  1. Inicio
Honduras hace historia y se corona campeona invicta de Centroamérica en Voleibol Sub-15

El equipo dirigido por Alex Carías ganó sus cinco partidos ante Guatemala, Belice, Nicaragua y El Salvador. Luna Janania fue la gran figura del torneo al ser elegida MVP, Mejor Receptora y Mejor Rematadora

La Selección Femenina Sub-15 de Honduras celebra el título invicto de la II Copa Centroamericana Invitacional de voleibol en Managua.

Managua, Nicaragua.- Con el corazón por delante, carácter inquebrantable y un voleibol de alto nivel, la Selección Nacional Femenina Sub-15 de Honduras escribió una página dorada al proclamarse campeona invicta de la II Copa Centroamericana Invitacional, celebrada en Managua, Nicaragua, desafiando todos los pronósticos.

Las jóvenes catrachas firmaron una actuación impecable y sellaron el título con autoridad al vencer 3-0 a Guatemala en la gran final disputada en el Instituto Nicaragüense de los Deportes. Los parciales de 28-26, 25-21 y 25-18 reflejaron la garra, temple y madurez competitiva de un equipo que nunca se rindió.

Honduras fue, sin discusión, la gran revelación del torneo, demostrando que el trabajo silencioso, la disciplina y el amor por la camiseta rinden frutos. Bajo la conducción del entrenador Alex Carías, junto a sus asistentes Elvin Vásquez y Miguel Portillo, la Sub-15 catracha completó un torneo perfecto al vencer a Guatemala, Belice, Nicaragua y El Salvador, logrando la presea dorada tras ganar los cinco partidos disputados.

Las jugadoras hondureñas levantan el trofeo tras imponerse 3-0 a Guatemala en la final del certamen regional.

El camino al título comenzó con un sólido triunfo 3-0 ante Guatemala (25-13, 25-21, 25-22), seguido de una vibrante victoria 3-1 frente a Belice, donde brilló Luna Janania con 26 puntos. En uno de los duelos más intensos del certamen, Honduras supo sufrir y vencer a la anfitriona Nicaragua en cinco sets (20-18 en el definitivo), nuevamente lideradas por Janania con 27 unidades. Posteriormente, las catrachas despacharon a El Salvador en sets corridos para asegurar su boleto a la final.

En el partido decisivo, Honduras volvió a imponerse a Guatemala y se adueñó del podio centroamericano, dejando el segundo lugar para las chapinas y el tercer puesto para Belice.

A nivel individual, el talento hondureño también brilló con luz propia: Luna Janania fue elegida MVP del torneo, además de recibir los reconocimientos como Mejor Receptora y Mejor Rematadora, confirmando su estatus de figura continental. Honduras celebra hoy no solo un título, sino el nacimiento de una generación que promete seguir haciendo historia.

