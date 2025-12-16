Honduras hace historia y se corona campeona invicta de Centroamérica en Voleibol Sub-15

Managua, Nicaragua.- Con el corazón por delante, carácter inquebrantable y un voleibol de alto nivel, la Selección Nacional Femenina Sub-15 de Honduras escribió una página dorada al proclamarse campeona invicta de la II Copa Centroamericana Invitacional, celebrada en Managua, Nicaragua, desafiando todos los pronósticos.

Las jóvenes catrachas firmaron una actuación impecable y sellaron el título con autoridad al vencer 3-0 a Guatemala en la gran final disputada en el Instituto Nicaragüense de los Deportes. Los parciales de 28-26, 25-21 y 25-18 reflejaron la garra, temple y madurez competitiva de un equipo que nunca se rindió.

Honduras fue, sin discusión, la gran revelación del torneo, demostrando que el trabajo silencioso, la disciplina y el amor por la camiseta rinden frutos. Bajo la conducción del entrenador Alex Carías, junto a sus asistentes Elvin Vásquez y Miguel Portillo, la Sub-15 catracha completó un torneo perfecto al vencer a Guatemala, Belice, Nicaragua y El Salvador, logrando la presea dorada tras ganar los cinco partidos disputados.