Por diferentes delitos mandan a la cárcel a varios hombres en Yoro

Entre los requerimientos fiscales presentados se encuentra el proceso iniciado contra Dennis Virgilio Elías Hernández, acusado por los delitos de maltrato familiar agravado y tráfico ilícito de droga. Asimismo, fueron requeridos Santos Ángel Escoto García y José Samuel Posantes por maltrato familiar agravado.

Yoro, Honduras.- La imposición de medidas de prisión preventiva contra varios imputados por delitos graves, entre ellos violación, violencia contra la mujer y tráfico ilícito de drogas, destacó durante las recientes audiencias celebradas en los tribunales de la ciudad de Yoro, donde jueces ordenaron el envío de los acusados a centros penitenciarios mientras avanzan los procesos judiciales .

De igual forma, el Ministerio Público acusó a Pedro Noé Cabrera Martínez por el delito de violación; a Ángel Danilo Urbina por amenazas; y a Dimas Ivis Hernández Castro por violación agravada en perjuicio de una menor de 13 años.

Además, se formularon acusaciones contra Eda Griselda Cruz Alemán, Anthony Fernando Montes Domínguez, Harold Alfredo Aquino Quezada y Melvin Javier Ortega Cantillano por tráfico ilícito de droga.

En audiencia de proposición de pruebas, los tribunales admitieron en su totalidad los medios probatorios presentados contra José Cristiano Bonilla, acusado por otras agresiones sexuales, así como en la causa instruida contra Dagoberto Gonzales Martínez por el homicidio de Luis Edenor Ramos. También fueron admitidas las pruebas en el proceso seguido contra José Luis Erazo Matamoros, señalado por el asesinato de Narciso Tadeo Montes Escobar.

Asimismo, en audiencia de estricta conformidad, José Manuel Calderón Avilez fue condenado por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego de uso prohibido, mientras que Pedro Rubilio Valladares recibió una sentencia de dos años y ocho meses de prisión por transporte ilegal de productos forestales con fines no comerciales.

En audiencia de procedimiento abreviado, Héctor Adán Sánchez Aguilera fue condenado a tres años de prisión por tráfico ilícito de droga. En otros procesos, a Adalí Paz Leiva se le dictó auto de formal procesamiento por porte ilegal de arma de fuego de uso permitido; a José Elías Santos Jorge por el delito de hurto; y a Marcos Leonel Vanegas Rodríguez por tráfico ilícito de droga.