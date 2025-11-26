Dan medidas sustitutivas a conductor de camión que provocó tragedia en Santa Bárbara

Aunque las primeras hipótesis indican que fallas en el sistema de frenos serían la causa de la tragedia, José Adonay Hernández , director de la DNVT, indicó que se está a la espera de los resultados para finalizar el informe del hecho.

Santa Bárbara, Honduras.- Hasta la tarde de este martes 25 de noviembre, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) continuaba con las indagaciones para determinar las causas del accidente del camión que dejó ocho personas muertas el pasado domingo en la aldea Loma Larga , en el municipio de San José de Colinas, Santa Bárbara.

Las autoridades policiales informaron que el conductor del camión, identificado como Elizar Leiva Pineda, fue detenido luego del accidente y que presenta fracturas en su cuerpo.

Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, confirmó a EL HERALDO que “se presentó requerimiento fiscal en contra del conductor de nombre Elizar Leiva Pineda por el delito de homicidio imprudente, y el juez que conoció la causa en la audiencia de declaración de imputado celebrada en Santa Bárbara le dictó medidas sustitutivas diferentes a la prisión porque está fracturado”.

“El requerimiento ya se presentó en contra del acusado. Se está a la espera de un informe de la SIAT, que aparentemente será entregado este viernes, en el que se determinarán las causas del accidente. Partiendo del resultado se sabrá la responsabilidad del conductor”, explicó Mora.