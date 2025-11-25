Envían a prisión a "El Chifle" por supuesto asesinato de Frank Morris, jefe de Inteligencia del INP

Tegucigalpa, Honduras.- Un juez dictó auto de formal procesamiento y decretó prisión preventiva contra Jorge Luis Godoy, conocido como “El Chifle”, acusado de asesinato y robo con violencia e intimidación contra el oficial Frank Alexis Morris Ruiz.
El hecho fue registrado el 22 de agosto en la colonia Los Laureles, de Tegucigalpa. Según las investigaciones y testimonios, el ataque se ocurrió cuando Morris Ruiz, jefe de Inteligencia del Instituto Nacional Penitenciario (INP), intentó evitar que un individuo despojara de su celular a una mujer. En medio del asalto, varios disparos lo alcanzaron y uno de ellos le causó la muerte.
El requerimiento fiscal fue emitido el 14 de octubre, señalando a Godoy como principal sospechoso.
Las autoridades detallaron que el imputado llegó acompañado de un hombre y una mujer, quienes descendieron de un vehículo Toyota Corolla color plateado. Los tres intimidaron a las víctimas con armas de fuego y las despojaron de sus pertenencias.
Cuando el oficial intervino sujetando a una de las asaltantes, otro de los delincuentes le disparó reiteradas veces, provocando su muerte en el lugar.
Durante la audiencia, el Ministerio Público (MP) presentó pruebas que permitieron identificar a Godoy como uno de los participantes del homicidio. Con base en estos elementos, el juez ordenó su reclusión en el Centro Penitenciario Nacional de Támara.
La audiencia preliminar fue programada para el 11 de diciembre a las 9:00 de la mañana. El caso continúa bajo investigación mientras las autoridades buscan establecer la posible participación de otros implicados.