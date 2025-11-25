Envían a prisión a "El Chifle" por supuesto asesinato de Frank Morris, jefe de Inteligencia del INP

Tegucigalpa, Honduras.- Un juez dictó auto de formal procesamiento y decretó prisión preventiva contra Jorge Luis Godoy, conocido como “El Chifle”, acusado de asesinato y robo con violencia e intimidación contra el oficial Frank Alexis Morris Ruiz.

El hecho fue registrado el 22 de agosto en la colonia Los Laureles, de Tegucigalpa. Según las investigaciones y testimonios, el ataque se ocurrió cuando Morris Ruiz, jefe de Inteligencia del Instituto Nacional Penitenciario (INP), intentó evitar que un individuo despojara de su celular a una mujer. En medio del asalto, varios disparos lo alcanzaron y uno de ellos le causó la muerte.

El requerimiento fiscal fue emitido el 14 de octubre, señalando a Godoy como principal sospechoso.

Las autoridades detallaron que el imputado llegó acompañado de un hombre y una mujer, quienes descendieron de un vehículo Toyota Corolla color plateado. Los tres intimidaron a las víctimas con armas de fuego y las despojaron de sus pertenencias.