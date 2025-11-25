Claudia Sheinbaum despide a Xiomara Castro y destaca relación entre México y Honduras

Ciudad de México, México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, despidió este martes a su homóloga de Honduras, Xiomara Castro, elogió el trabajo con su nación y le agradeció su amistad y la relación entre países. La vista oficial de Castro a México, donde llegó el domingo por la tarde, se produjo a menos de una semana de las elecciones presidenciales en el país centroamericano. "Hoy recibimos en Palacio Nacional a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, quien está por concluir su mandato; reconocemos el trabajo y compromiso con su pueblo. Gracias por la amistad y la buena relación bilateral", apuntó Sheinbaum en un mensaje en redes sociales. La mandataria mexicana recibió a su par alrededor del mediodía de este martes para una reunión enfocada la relación bilateral y la cooperación entre ambos países.

Minutos antes del mediodía, Sheinbaum salió de las instalaciones del recinto, para darle la bienvenida a Castro, con quien se fundió en un abrazo momentos antes de ingresar ambas Palacio Nacional. En la recepción de Castro, se entonaron los himnos nacionales de ambos países y luego sostuvieron encuentros privados y ampliados con sus equipos de trabajo para revisar proyectos conjuntos, mecanismos de cooperación y nuevas oportunidades de colaboración bilateral. El lunes, Sheinbaum avanzó que durante la reunión de este martes esperaba hablar con Castro sobre temas de actualidad de América Latina y el Caribe; y destacó que ambas se han convertido en "buenas amigas". Además, Sheinbaum recordó que hay "mucha relación" con Honduras en diversos ámbitos, y que el objetivo es que esta relación continúe, pese a que Castro está por cerrar su gestión en la Presidencia de aquel país.