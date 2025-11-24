¿Qué temas abordará Xiomara Castro con Claudia Sheinbaum en México?

Ciudad de México, México.- La presidenta Xiomara Castro se reunirá este martes en el Palacio Nacional -en Ciudad México- con la jefa de Estado de México, Claudia Sheinbaum Pardo. La mandataria hondureña llegó el domingo por la tarde a la capital mexicana tras una invitación que Sheinbaum Pardo le hizo.

Este lunes, la presidenta Xiomara Castro visitó la Embajada de Honduras en México, donde se reunió con la embajadora hondureña asignada en ese país, Sonia Cruz. Precisamente, Cruz indicó que el encuentro entre Castro y Sheinbaum servirá para "una evaluación de los proyectos que ya fueron ejecutados y temas pendientes".

De su lado, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió en la ya acostumbrada conferencia matutina a los temas que abordarán este martes. "Vamos a platicar de los temas de América Latina, del Caribe. Xiomara ya está por cerrar su ciclo en la presidencia, nos hemos hecho buenas amigas y también es un reconocimiento al trabajo que ha hecho al frente del gobierno de Honduras. Hay mucha relación con Honduras, de actividad económica y muchas más que pretendemos que continúen", indicó. Durante su administración, Xiomara Castro ha visitado Colombia, Brasil, República Dominicana, Argentina, Estados Unidos, China y Bélgica.