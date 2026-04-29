Barras de Olimpia, Motagua, Real España y Marathón firman pacto en el Congreso para frenar la violencia

Tegucigalpa, Honduras.-El Congreso Nacional avaló este miércoles la firma de un acuerdo de paz entre las barras de los equipos Olimpia, Motagua, Real España y Marathón, con el objetivo de prevenir la violencia en los estadios de fútbol a nivel nacional.

El acuerdo fue respaldado por el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, junto a dos comisiones legislativas, en un acto celebrado en la sede del Congreso, donde representantes de las barras suscribieron el Convenio de Compromiso de Aplicación del Decreto Legislativo 68-2015.

Dicho decreto contiene la Ley para la Seguridad y la Prevención de la Violencia e Intolerancia en los Estadios de Fútbol e Instalaciones Deportivas, normativa que servirá como base para la implementación de medidas orientadas a garantizar la convivencia pacífica en los escenarios deportivos.

A la firma del convenio también asistieron diputados de las comisiones de Deporte y Prevención Social, así como de Seguridad y Prevención Ciudadana, además de autoridades policiales, representantes del ámbito deportivo, organismos de derechos humanos y líderes religiosos.