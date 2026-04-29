Barras de Olimpia, Motagua, Real España y Marathón firman pacto en el Congreso para frenar la violencia

Tegucigalpa, Honduras.-El Congreso Nacional avaló este miércoles la firma de un acuerdo de paz entre las barras de los equipos Olimpia, Motagua, Real España y Marathón, con el objetivo de prevenir la violencia en los estadios de fútbol a nivel nacional.
El acuerdo fue respaldado por el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, junto a dos comisiones legislativas, en un acto celebrado en la sede del Congreso, donde representantes de las barras suscribieron el Convenio de Compromiso de Aplicación del Decreto Legislativo 68-2015.
Dicho decreto contiene la Ley para la Seguridad y la Prevención de la Violencia e Intolerancia en los Estadios de Fútbol e Instalaciones Deportivas, normativa que servirá como base para la implementación de medidas orientadas a garantizar la convivencia pacífica en los escenarios deportivos.
A la firma del convenio también asistieron diputados de las comisiones de Deporte y Prevención Social, así como de Seguridad y Prevención Ciudadana, además de autoridades policiales, representantes del ámbito deportivo, organismos de derechos humanos y líderes religiosos.
Durante su intervención, Zambrano destacó el compromiso mostrado por los representantes de las barras, al considerar que este paso envía un mensaje positivo a la sociedad hondureña, especialmente a la juventud y la niñez, sobre la importancia de vivir el fútbol sin violencia.
El titular del Congreso subrayó que uno de los principales objetivos del acuerdo es erradicar los incidentes violentos en los estadios, incluso aquellos considerados aislados, mediante el cumplimiento efectivo de la ley vigente.
Asimismo, señaló que la responsabilidad de prevenir la violencia no recae únicamente en las barras, sino que debe ser asumida de manera conjunta por el Estado, la Liga Nacional, el Congreso y la sociedad en general, a fin de lograr resultados sostenibles.
Como parte de las medidas a implementar, Zambrano adelantó la creación de un censo de barras y la aplicación integral de los mecanismos establecidos en la ley, al tiempo que hizo un llamado a los líderes de estos grupos para que promuevan el mensaje de paz entre sus integrantes.