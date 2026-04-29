Médicos descentralizados siguen sin salario pese a los acuerdos alcanzados con Salud

Tegucigalpa, Honduras.- Pese a que las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) y el Colegio Médico de Honduras (CMH) lograron acuerdos para restablecer los servicios de salud en los diferentes hospitales y centros asistenciales, aún hay médicos que esperan el pago de su salario.
El presidente del CMH, Samuel Santos, indicó a EL HERALDO que hay unos 600 médicos que laboran bajo la modalidad descentralizada que están a la espera del pago de cuatro meses de salario que el Estado adeuda.
Esos galenos están a la espera de la firma de contrato por parte de la Secretaría de Salud, pues en los últimos años los profesionales han tenido problemas debido a quién es el que debe hacer efectivo el pago, si los gestores para los que laboran o la Sesal, que es la que realiza los convenios con las instituciones.
"Esperamos que el próximo contrato del mes de julio en adelante ya lo firmen con la Sesal directamente y no con los gestores", dijo Santos.
Entre los acuerdos que se firmaron se establece que la Sesal comenzó a suscribir los convenios con los gestores del sector descentralizado.
Asimismo, afirma que la secretaría se compromete a partir del mes de junio del 2026 a iniciar el proceso de absorción del personal que labora bajo la modalidad de gestión descentralizada.
Aunque hay profesionales de la medicina a quienes se les debe cuatro meses de salario y que la situación de ellos es bastante difícil, aun así los médicos decidieron suspender las asambleas informativas y regresar a sus puestos de trabajo, apuntó el presidente del CMH.
Sin embargo, están a la espera de que a partir de la próxima semana se comience a hacer efectivos los pagos a los médicos que se les debe, como lo establece el acta de compromiso.
Otro de los acuerdos que se logró fue que la Sesal acordó la estandarización de forma progresiva de la base salarial de los médicos empleados de la Secretaría de Educación, Secretaría de Seguridad, Instituto Hondureño de Seguridad Social, Ministerio Público, Sistema Nacional de Emergencia 911, Instituto Nacional Penitenciario, Copeco, Secretaría de Finanzas y demás instituciones del Estado que emplean médicos.