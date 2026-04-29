Médicos descentralizados siguen sin salario pese a los acuerdos alcanzados con Salud

Tegucigalpa, Honduras.- Pese a que las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) y el Colegio Médico de Honduras (CMH) lograron acuerdos para restablecer los servicios de salud en los diferentes hospitales y centros asistenciales, aún hay médicos que esperan el pago de su salario. El presidente del CMH, Samuel Santos, indicó a EL HERALDO que hay unos 600 médicos que laboran bajo la modalidad descentralizada que están a la espera del pago de cuatro meses de salario que el Estado adeuda. Esos galenos están a la espera de la firma de contrato por parte de la Secretaría de Salud, pues en los últimos años los profesionales han tenido problemas debido a quién es el que debe hacer efectivo el pago, si los gestores para los que laboran o la Sesal, que es la que realiza los convenios con las instituciones.

"Esperamos que el próximo contrato del mes de julio en adelante ya lo firmen con la Sesal directamente y no con los gestores", dijo Santos. Entre los acuerdos que se firmaron se establece que la Sesal comenzó a suscribir los convenios con los gestores del sector descentralizado. Asimismo, afirma que la secretaría se compromete a partir del mes de junio del 2026 a iniciar el proceso de absorción del personal que labora bajo la modalidad de gestión descentralizada. Aunque hay profesionales de la medicina a quienes se les debe cuatro meses de salario y que la situación de ellos es bastante difícil, aun así los médicos decidieron suspender las asambleas informativas y regresar a sus puestos de trabajo, apuntó el presidente del CMH.