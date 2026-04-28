Copeco emite recomendaciones por altos niveles de contaminación en el país

La presencia de humo por incendios forestales y quema de zacateras elevó el material particulado a niveles perjudiciales, según autoridades

  • Actualizado: 28 de abril de 2026 a las 16:35

Tegucigalpa, Honduras.- La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) alertó este martes -28 de abril- sobre el riesgo a la salud de la población por el incremento en los niveles de contaminación del aire en el país.

Según Copeco, el hecho se debe a los incendios forestales y quema de zacateras, favorecidos por las condiciones secas y las altas temperaturas.

De acuerdo con la institución, el humo acumulado en la atmósfera ha generado concentraciones de material particulado que oscilan entre 80 y 120 microgramos por metro cúbico, niveles que representan un riesgo para la salud de la población.

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“Las condiciones secas y las temperaturas cálidas que actualmente están en la mayor parte de nuestro país están favoreciendo la proliferación de incendios forestales y la quema de zacateras", detalló la institución.

Además, agregó que "esto está conllevando a un aumento de la producción de humo que está presente en nuestra atmósfera, lo que conlleva a valores significativos de material particulado”.

La entidad advirtió que los principales afectados son los grupos vulnerables, como niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, quienes enfrentan mayores riesgos ante la exposición prolongada a este tipo de contaminación.

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Ante este escenario, Copeco recomendó a la población limitar las actividades al aire libre, mantener cerradas puertas y ventanas, utilizar mascarillas y reforzar el cuidado de personas vulnerables.

Además, instó a mantenerse hidratado y priorizar una alimentación rica en verduras y vegetales.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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