Copeco emite recomendaciones por altos niveles de contaminación en el país

Tegucigalpa, Honduras.- La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) alertó este martes -28 de abril- sobre el riesgo a la salud de la población por el incremento en los niveles de contaminación del aire en el país.

Según Copeco, el hecho se debe a los incendios forestales y quema de zacateras, favorecidos por las condiciones secas y las altas temperaturas. De acuerdo con la institución, el humo acumulado en la atmósfera ha generado concentraciones de material particulado que oscilan entre 80 y 120 microgramos por metro cúbico, niveles que representan un riesgo para la salud de la población.

“Las condiciones secas y las temperaturas cálidas que actualmente están en la mayor parte de nuestro país están favoreciendo la proliferación de incendios forestales y la quema de zacateras", detalló la institución. Además, agregó que "esto está conllevando a un aumento de la producción de humo que está presente en nuestra atmósfera, lo que conlleva a valores significativos de material particulado”. La entidad advirtió que los principales afectados son los grupos vulnerables, como niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, quienes enfrentan mayores riesgos ante la exposición prolongada a este tipo de contaminación.