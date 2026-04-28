Procurador revela que aspirantes al CNE y TJE tienen demandas contra el Estado

Tegucigalpa, Honduras.-El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Dagoberto Aspra, informó que algunos de los postulantes a cargos en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) mantienen demandas activas relacionadas con el Estado, lo que podría incidir en el proceso de selección.
El funcionario explicó que se implementará un proceso de verificación para determinar la idoneidad de los aspirantes. “Va a haber un filtro, y ese filtro va a consistir en que se pide información a diferentes instituciones o les pidan lógicamente una constancia a ellos”, detalló.
Aspra confirmó que existen casos de litigios tanto de aspirantes contra el Estado como del Estado contra algunos de ellos, vinculados en ciertos casos a responsabilidades civiles derivadas de funciones públicas ejercidas anteriormente.
“Sí hay varias demandas... demandas de ellos contra el Estado y el Estado contra ellos también por responsabilidad civil que en su momento tuvieron cuando fueron funcionarios”, indicó.
El procurador señaló que estas situaciones deberán ser analizadas en el marco de las posibles causas de inhabilidad, aunque recalcó que será el órgano encargado del proceso quien determine la idoneidad final de los candidatos.
“Son situaciones que deben ser en algún momento valoradas por el órgano que va a ver quiénes son las personas idóneas”, expresó, al tiempo que subrayó la importancia de seleccionar perfiles que garanticen confianza y transparencia en los cargos.
Las declaraciones surgen en medio del proceso de elección de autoridades de los órganos electorales, donde distintos sectores han insistido en la necesidad de garantizar criterios de probidad y ausencia de conflictos legales en los aspirantes.