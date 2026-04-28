Procurador revela que aspirantes al CNE y TJE tienen demandas contra el Estado

Tegucigalpa, Honduras.-El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Dagoberto Aspra, informó que algunos de los postulantes a cargos en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) mantienen demandas activas relacionadas con el Estado, lo que podría incidir en el proceso de selección.

El funcionario explicó que se implementará un proceso de verificación para determinar la idoneidad de los aspirantes. “Va a haber un filtro, y ese filtro va a consistir en que se pide información a diferentes instituciones o les pidan lógicamente una constancia a ellos”, detalló.

Aspra confirmó que existen casos de litigios tanto de aspirantes contra el Estado como del Estado contra algunos de ellos, vinculados en ciertos casos a responsabilidades civiles derivadas de funciones públicas ejercidas anteriormente.