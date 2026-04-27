Estos son los hombres y mujeres de confianza de Juan Diego Zelaya en la alcaldía

Tegucigalpa, Honduras.- Las gerencias y direcciones de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) han tomado forma bajo la nueva administración del edil Juan Diego Zelaya, con rostros tanto nuevos como experimentados, con el propósito de impulsar cambios en la capital hondureña. Esta reconfiguración institucional responde a una estrategia orientada a modernizar la gestión pública. Zelaya ha colocado perfiles técnicos y profesionales en oficinas fundamentales, acordes con las necesidades que presenta el Distrito Central. Aunque predominan las figuras masculinas, el jefe municipal también ha designado a mujeres en asignaciones estratégicas. Entre los funcionarios de confianza del edil capitalino destacan nombres como Gustavo Boquín, José Miguel Sierra, Ana Castro, Leonor Osorio, Erick Amador y Julio Quiñónez, quienes forman parte del equipo que lidera las principales oficinas de la comuna capitalina.

1. Gustavo Boquín Suárez

Gustavo Boquín Suárez se desempeña como gerente de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), siendo uno de los funcionarios clave en la actual administración municipal. Su formación como ingeniero civil con MBA respalda su trayectoria técnica. A lo largo de su carrera, Boquín ha ocupado cargos relevantes como la presidencia de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), consolidando su experiencia en el sector infraestructura y desarrollo urbano. El funcionario confirmó a EL HERALDO su afiliación al Partido Nacional y su compromiso con los objetivos trazados por la administración del alcalde Juan Diego Zelaya. Entre sus metas principales está el control de pérdidas de agua y la mejora de la eficiencia financiera de la institución, así como la culminación de proyectos estratégicos como las represas San José y Jiniguare, además de la reposición de colectores de aguas negras.

2 . Julio César Quiñónez Espino

Julio César Quiñónez Espino (52) funge como director del Sistema Municipal de Gestión de Riesgo y coordinador del Programa de Adaptación Urbana al Cambio Climático del Distrito Central (KFW, siglas en alusión al banco alemán que financia el proyecto), desempeñando un rol clave en la prevención de desastres. Quiñónez cuenta con una amplia trayectoria en gestión de riesgos: operó como subcomisionado de Copeco entre 2016 y 2020, así como subgerente del Comité de Emergencias Municipal y asesor de la OEA en proyectos de mitigación. Además, ha ocupado cargos como gerente de país para proyectos Bosai y gerente del proyecto de estabilización de fallas en sectores como El Berrinche y Reparto, fortaleciendo su experiencia técnica. Quiñónez, quien posee una maestría en gestión de riesgo a desastres y gobernanza climática, expresó que su principal objetivo es convertir la gestión del riesgo en un modo de vida ciudadano, reducir familias en zonas vulnerables y salvar vidas.

3. Jordy Emmanuelle Díaz Sánchez

Jordy Emmanuelle Díaz Sánchez fue nombrado director administrativo y financiero en la Gerencia Municipal de Recaudación y Control Financiero, siendo una pieza clave en la administración de recursos económicos a través de los impuestos. Es licenciado en Administración de Empresas con maestría en Finanzas. Además, se desempeña como docente en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Su afiliación política es del Partido Nacional, alineándose con la visión de desarrollo impulsada por la actual administración municipal. Entre sus objetivos destaca dirigir la gestión administrativa y financiera mediante la planificación y control de los recursos públicos, garantizando transparencia, eficiencia y sostenibilidad en beneficio de la población.

4. Ana Castro

Ana Castro dirige la Gerencia del Centro Histórico de Tegucigalpa, donde carga con la responsabilidad de rescatar espacios emblemáticos de la capital. Es ingeniera civil con un máster en Ingeniería de Estructuras, lo que le permite abordar los retos urbanos con una visión técnica y estructural. Castro fue candidata a la alcaldía del Distrito Central en las elecciones de 2021 y 2025 por el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD), organización a la que actualmente pertenece. Su participación la posiciona como una de las pocas figuras de alto nivel dentro de la administración municipal que provienen de una fuerza política distinta.

Como directora, su propósito es promover la recuperación física del Centro Histórico, impulsar su valoración y sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de proteger el patrimonio cultural.

5. José Miguel Sierra Medina

José Miguel Sierra Medina (46) es el director de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana, siendo uno de los primeros funcionarios nombrados por el alcalde capitalino. Es ingeniero civil y cuenta con afiliación al Partido Nacional, participando activamente en la ejecución de proyectos de infraestructura. Entre sus principales retos está mejorar las condiciones viales de la ciudad y desarrollar soluciones para aliviar el tráfico vehicular. Su gestión se centra en una ciudad con un parque vehicular que ronda los 800 mil automotores, lo que representa un desafío significativo en materia de movilidad.

6. Marco Tulio Carrasco Cerrato

Marco Tulio Carrasco Cerrato (41) se desempeña como gerente de Movilidad Urbana, aportando su experiencia en temas de tránsito y educación vial. Carrasco es mercadólogo con diplomado en docencia bilingüe, además de contar con formación en siniestralidad vial y señalización. Ha sido docente en universidades y colegios privados, lo que le ha permitido combinar la enseñanza con la práctica técnica. Su reto principal es ejecutar un plan de movilidad urbana sostenible, reducir la siniestralidad peatonal y promover un transporte público moderno.

7. Erick Ricardo Amador Aguilera

Erick Ricardo Amador Aguilera (49) funge como director del Despacho Municipal, coordinando la agenda estratégica del alcalde capitalino. Desde su cargo, articula la gestión interinstitucional y supervisa el cumplimiento de metas dentro de la administración municipal. Es licenciado en Mercadotecnia y forma parte de los funcionarios de confianza del alcalde. Amador se desempeñó anteriormente como diputado (2010-2014) y regidor municipal de la capital (2014-2018). Amador aseguró que trabajará de manera constante para alcanzar resultados positivos en la gestión municipal, alineado con los objetivos de desarrollo de la comuna.

8. Erik Fortín Duarte

Erik Fortín Duarte, de afiliación nacionalista, es el gerente interino de la Unidad de Gestión Ambiental de la AMDC, con más de 12 años de experiencia en el área de control ambiental. Es ingeniero ambiental con maestría en desarrollo local y turismo, además de contar con diversos diplomados y especializaciones. El funcionario tiene como propósito garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental y promover acciones que protejan los recursos naturales del Distrito Central.

9. Edwin Audias Gómez

Edwin Audias Gómez dirige la Gerencia de Aseo Municipal, enfocándose en mejorar la limpieza de la capital. Gómez es licenciado en Desarrollo Social y desde el inicio de su gestión ha impulsado jornadas de limpieza en distintos puntos de Tegucigalpa y Comayagüela. Su afiliación política es del Partido Nacional, alineado con la actual administración municipal.

Su principal reto es mantener el orden y aseo en la ciudad, promoviendo entornos más limpios y saludables para los ciudadanos.

10. Leonor Osorio

Leonor Osorio se desempeña como directora de Desarrollo Humano de la AMDC, aportando su experiencia en gestión social. Fue diputada al Congreso Nacional de Honduras durante el período 2018–2022, representando al departamento de Francisco Morazán por el Partido Nacional. Cuenta con experiencia en el desarrollo de proyectos sociales tanto en el ámbito municipal como en el gobierno central, así como en la gestión de fondos de cooperación internacional. También ha trabajado en el Instituto de Formación Profesional (Infop) y en la municipalidad de la capital en áreas relacionadas con niñez, juventud y recursos humanos, fortaleciendo su perfil técnico en el área social.

11. Miriam Esperanza Rodas

Miriam Esperanza Rodas es la gerente de la Funeraria del Pueblo, desempeñándose como secretaria ejecutiva. Su afiliación política es del Partido Nacional, formando parte del equipo de confianza del alcalde. Su labor está orientada a brindar servicios funerarios a personas de escasos recursos, incluyendo ataúd, mortaja y salas velatorias. El objetivo de su gestión es ofrecer atención digna, solidaria y accesible a las familias en momentos difíciles.

12. Danilo Arnaldo Alvarado Rodríguez

Danilo Arnaldo Alvarado Rodríguez (61) funge como director de Ordenamiento Territorial del Distrito Central. Además, está a cargo de la Gerencia de Catastro, la Gerencia de Control de la Construcción, la Gerencia de Orden Público y la Gerencia de Obras Civiles. Entre sus cargos anteriores destacan el de gerente general del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), desempeñado entre 2010 y 2014, y el de viceministro del Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Idecoas), entre 2018 y 2020. Alvarado es miembro del Partido Nacional. Entre sus objetivos destaca la aprobación del Plan Maestro de Tegucigalpa a 30 años, así como la agilización de trámites relacionados con construcción y catastro.

13. Paola Bueso

Paola Bueso está encargada del área de turismo en la alcaldía capitalina, promoviendo el desarrollo del turismo en el Distrito Central. Su trabajo se enfoca en impulsar proyectos de embellecimiento, cultura y atracción de visitantes en la ciudad. Es una profesional orientada a posicionar a la capital como un destino atractivo a nivel nacional e internacional. A través de su gestión busca fortalecer la identidad cultural, rescatar espacios públicos y dinamizar la economía local mediante el turismo.

14. Elena Castillo