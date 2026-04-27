Estos son los hombres y mujeres de confianza de Juan Diego Zelaya en la alcaldía

<b>Tegucigalpa, Honduras.- </b>Las gerencias y direcciones de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) han tomado forma bajo la nueva administración del edil <b>Juan Diego Zelaya</b>, con rostros tanto nuevos como experimentados, con el propósito de impulsar cambios en la capital hondureña. Esta reconfiguración institucional responde a una estrategia orientada a modernizar la gestión pública.Zelaya ha colocado perfiles técnicos y profesionales en oficinas fundamentales, acordes con las necesidades que presenta el Distrito Central. Aunque predominan las figuras masculinas, el jefe municipal también ha designado a mujeres en asignaciones estratégicas.Entre los funcionarios de confianza del edil capitalino destacan nombres como <b>Gustavo Boquín, José Miguel Sierra, Ana Castro, Leonor Osorio, Erick Amador y Julio Quiñónez</b>, quienes forman parte del equipo que lidera las principales oficinas de la comuna capitalina.