Los ciudadanos, clave en plan de manejo de residuos en la capital

Para fortalecer el manejo de los residuos del crematorio municipal, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) planea implementar tecnología y logística que permitan mejorar la eficiencia de la recolección en barrios y colonias.

Así lo informó Edwin Gómez, director de la Gerencia de Aseo Municipal, quien explicó que el balanceo de rutas también contribuirá a optimizar el servicio, de modo que los residuos permanezcan menos tiempo en estos lugares.

Actualmente, la recolección se realiza tres veces por semana y es efectiva en la mayoría de las zonas de la ciudad; sin embargo, hay sectores que requieren mayor atención, señaló Gómez.

La Gerencia de Aseo Municipal también trabaja en el análisis del uso y la frecuencia de recolección en los contenedores, con el fin de prevenir desbordamientos y garantizar un manejo eficiente.

Además, se desarrollan campañas masivas de concienciación en centros educativos, barrios, colonias y redes sociales.

El funcionario indicó que se refuerza la aplicación de sanciones, conforme al marco normativo, y se establecen alianzas con comercios para el aprovechamiento de residuos orgánicos.