Los ciudadanos, clave en plan de manejo de residuos en la capital

Para fortalecer el manejo de los residuos del crematorio municipal, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) planea implementar tecnología y logística que permitan mejorar la eficiencia de la recolección en barrios y colonias.
Así lo informó Edwin Gómez, director de la Gerencia de Aseo Municipal, quien explicó que el balanceo de rutas también contribuirá a optimizar el servicio, de modo que los residuos permanezcan menos tiempo en estos lugares.
Actualmente, la recolección se realiza tres veces por semana y es efectiva en la mayoría de las zonas de la ciudad; sin embargo, hay sectores que requieren mayor atención, señaló Gómez.
La Gerencia de Aseo Municipal también trabaja en el análisis del uso y la frecuencia de recolección en los contenedores, con el fin de prevenir desbordamientos y garantizar un manejo eficiente.
Además, se desarrollan campañas masivas de concienciación en centros educativos, barrios, colonias y redes sociales.
El funcionario indicó que se refuerza la aplicación de sanciones, conforme al marco normativo, y se establecen alianzas con comercios para el aprovechamiento de residuos orgánicos.
Rellenos sanitarios
Gómez anunció que se proyecta la construcción de un nuevo relleno sanitario con infraestructura de vanguardia, que incluirá sistemas de captación de lixiviados y control de vectores.
Indicó que los rellenos sanitarios serán gestionados por personal técnico y se fortalecerán las actividades de cobertura, compactación, así como el control de vectores e incendios.
Entre otras acciones, se ejecutarán jornadas de reforestación en la celda con cierre técnico y se implementará un incinerador de residuos hospitalarios.
Asimismo, informó que se instalará una segunda báscula para mejorar el control de los residuos que ingresan al relleno sanitario.
Participación ciudadana
Además de las acciones impulsadas por la Gerencia de Aseo Municipal, Gómez instó a la ciudadanía a no arrojar basura en la vía pública, utilizar los contenedores adecuados y fomentar en sus familias la importancia de reducir, reutilizar y reciclar.
Recomendación que también respaldó Erick Amador, jefe de Despacho, quien exhortó a los ciudadanos a sacar la basura en los horarios establecidos y respetar las áreas verdes para evitar que se conviertan en basureros. “Hay que culturizar a la población a que hay una forma y un manejo de basura en cada una de nuestras comunidades”, enfatizó Amador.
Amador destacó que el cambio debe iniciar en el núcleo familiar y extenderse hacia toda la comunidad. Añadió que la responsabilidad compartida entre instituciones y ciudadanía es una condición necesaria para lograr una gestión efectiva de residuos en la capital.
La AMDC informó que en los primeros 50 días habían recogido más de 3,600 toneladas de basura a través de 100 operativos de limpieza en la ciudad. También, reportaron que diariamente reciben entre siete y ocho denuncias por botaderos clandestinos en distintos sectores de Tegucigalpa y Comayagüela.