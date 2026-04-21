Grupo Ficohsa firma alianza con Partners of the Americas para fortalecer educación y nutrición infantil

Tegucigalpa, Honduras-. Grupo Ficohsa firmó un Memorando de Entendimiento con Partners of the Americas, organización internacional sin fines de lucro con sede en Washington D.C., que implementa en Honduras el Programa Internacional McGovern-Dole de Alimentos para la Educación y la Nutrición Infantil del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). Esta alianza marca un hito al consolidar a Grupo Ficohsa como la primera entidad del sector privado en el país en establecer una colaboración directa con este programa del Gobierno de los Estados Unidos, orientado a impulsar proyectos en pro de la seguridad alimentaria, la educación y el bienestar de la niñez en comunidades vulnerables.

Programas de Fundación Ficohsa

El acuerdo permitirá articular los programas de Fundación Ficohsa enfocados en educación y la iniciativa “De Mi Tierra” orientada al fortalecimiento del productor local con las acciones que impulsa Partners of the Americas en los departamentos de La Paz e Intibucá. A través de esta colaboración, se desarrollarán acciones integrales que incluyen el fortalecimiento de centros educativos, capacitación docente, promoción de hábitos de nutrición e higiene, y contenidos educativos que contribuyan a mejorar la calidad del aprendizaje. Uno de los componentes clave será la creación de oportunidades y el fortalecimiento de capacidades en agricultores locales y facilitar su vinculación al programa de alimentación escolar. Mediante el programa “De Mi Tierra”, Grupo Ficohsa facilitará el acceso a información y acompañamiento para que pequeños y medianos agricultores del departamento de Intibucá y La Paz, puedan integrarse como proveedores de alimentos, generando así un modelo sostenible donde el desarrollo agrícola local impacta directamente en la nutrición de niños y niñas, así como en la economía de sus propias comunidades.

Asimismo, la Fundación Ficohsa contribuirá con su experiencia en el fortalecimiento educativo, incluyendo programas de formación y el uso de su plataforma virtual para ampliar el alcance de contenidos dirigidos a docentes, padres de familia y líderes comunitarios.

Alianza por la educación