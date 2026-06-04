En dos décadas promovieron 130 leyes y decretos en seguridad que han sido ineficaces

<b>Tegucigalpa, Honduras.-</b> A pesar de que en los últimos 23 años en el país se han aprobado 24 políticas y 130 decretos entre leyes y reformas para el combate de la delincuencia y criminalidad, los resultados siguen siendo deficientes, según un informe de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).El documento enumera las políticas y normativas en seguridad promovidas por al menos cinco gobiernos entre 2002 y 2025.Las 24 políticas, al no trascender los gobiernos, fueron nada más acciones temporales ineficaces para detener la ola delictiva y criminal, de acuerdo con expertos consultados por EL HERALDO Plus. Una de esas primeras estrategias fue la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/proponen-desarmar-a-la-poblacion-civil-para-enfrentar-la-violencia-DPEH571046" target="_blank">denominada “mano dura”</a> impulsada en el 2002 por el gobierno del entonces presidente <b>Ricardo Maduro</b> con el fin de combatir los secuestros y la expansión de las maras y pandillas y otros fenómenos criminales.En el transcurso de los años se implementaron otras acciones, como Comunidad Segura, Política Integral de Seguridad Pública y Ciudadana, el Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y el último fue el Plan nacional de seguridad, una medida que dijeron sería un solución contra el crimen en 2023.Para impulsar las estrategias gubernamentales, en el período de Maduro se aprobó la primera Ley contra el delito de lavado de activos, <a href="https://www.elheraldo.hn/honduras/publican-en-la-gaceta-reformas-que-endurecen-penas-contra-maras-y-pandillas-honduras-BD30775127">así como la primera Ley Antimaras, normativas que se han venido reformando continuamente.</a>Asimismo, los datos recabados por ASJ revelan que el gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) emitió 49 decretos y en las dos administraciones de Juan Orlando (1014-2022) se aprobaron 41 decretos relacionados con leyes y reformas.