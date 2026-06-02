Productores denuncian uso de drones en el robo de ganado en tres municipios de Yoro

Tegucigalpa, Honduras.- El uso de drones para identificar vacas de alto valor se ha convertido en la más reciente preocupación de los ganaderos de Yoro, El Negrito y Morazán, quienes denuncian que bandas dedicadas al abigeato continúan operando sin capturas ni resultados concretos en las investigaciones.
Los productores aseguran que los delincuentes han incorporado tecnología para vigilar las fincas y ubicar animales de engorde y reproductores antes de ejecutar los robos durante la madrugada.
Según las denuncias, esta práctica les permite seleccionar con precisión las reses más valiosas de cada propiedad.
La alerta surge tras una serie de hechos registrados en los últimos tres meses.
"Solo en este período se ha reportado al menos una docena de casos de robo y destace ilegal de ganado en los tres municipios. El más reciente ocurrió el pasado fin de semana, cuando un productor perdió cuatro reses en una sola noche", denunció un ganadero de la zona que por razones de seguridad prefirió el anonimato.
De acuerdo con su testimonio, "los grupos actúan entre las 10:00 de la noche y las 5:00 de la madrugada, y en cada incursión participan entre seis y ocho personas que llegan en vehículos, ingresan a las propiedades y seleccionan los animales previamente identificados".
Afirmó que las reses sustraídas suelen ser animales de engorde con pesos cercanos a las 1,500 libras. Tras sacrificarlas, los responsables extraen la carne y abandonan parte de los restos en el lugar.
"Ya no llegan a buscar al azar. Saben exactamente qué animales quieren y dónde encontrarlos", manifestó el ganadero.
Impunidad
Los afectados sostienen que han presentado denuncias ante las autoridades, pero aseguran que los casos siguen sin resolverse.
También cuestionan que no existan investigaciones visibles sobre el destino de la carne obtenida de forma ilegal ni sobre las redes de comercialización que podrían estar detrás de estos delitos.
Para los productores, la falta de capturas y de procesos judiciales fortalece la percepción de impunidad en una actividad criminal que, según afirman, se ha mantenido activa durante varios años en la región.
Además de las pérdidas económicas inmediatas, los ganaderos advierten que el robo de animales afecta los programas de mejoramiento genético desarrollados en muchas fincas.
La pérdida de toros reproductores o reses seleccionadas para fortalecer los hatos representa un retroceso difícil de recuperar, especialmente para pequeños productores que han invertido años de trabajo en sus explotaciones.
Los productores de Yoro, El Negrito y Morazán pidieron a la Policía Nacional, al Ministerio Público y a las instituciones vinculadas al sector agropecuario reforzar los operativos de vigilancia rural, investigar las denuncias y desarticular las bandas que operan en el departamento.