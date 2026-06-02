Productores denuncian uso de drones en el robo de ganado en tres municipios de Yoro

Tegucigalpa, Honduras.- El uso de drones para identificar vacas de alto valor se ha convertido en la más reciente preocupación de los ganaderos de Yoro, El Negrito y Morazán, quienes denuncian que bandas dedicadas al abigeato continúan operando sin capturas ni resultados concretos en las investigaciones.

Los productores aseguran que los delincuentes han incorporado tecnología para vigilar las fincas y ubicar animales de engorde y reproductores antes de ejecutar los robos durante la madrugada.

Según las denuncias, esta práctica les permite seleccionar con precisión las reses más valiosas de cada propiedad.

La alerta surge tras una serie de hechos registrados en los últimos tres meses.

"Solo en este período se ha reportado al menos una docena de casos de robo y destace ilegal de ganado en los tres municipios. El más reciente ocurrió el pasado fin de semana, cuando un productor perdió cuatro reses en una sola noche", denunció un ganadero de la zona que por razones de seguridad prefirió el anonimato.

De acuerdo con su testimonio, "los grupos actúan entre las 10:00 de la noche y las 5:00 de la madrugada, y en cada incursión participan entre seis y ocho personas que llegan en vehículos, ingresan a las propiedades y seleccionan los animales previamente identificados".

Afirmó que las reses sustraídas suelen ser animales de engorde con pesos cercanos a las 1,500 libras. Tras sacrificarlas, los responsables extraen la carne y abandonan parte de los restos en el lugar.

"Ya no llegan a buscar al azar. Saben exactamente qué animales quieren y dónde encontrarlos", manifestó el ganadero.