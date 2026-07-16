Salud dispone de un millón de dosis contra el sarampión, pero persiste baja vacunación infantil

Tegucigalpa, Honduras.- Mientras el país mantiene una vigilancia activa por el aumento de casos de sarampión, la Secretaría de Salud (Sesal) cuenta con disponibilidad de vacunas suficientes para proteger a la población infantil. Sin embargo, las autoridades enfrentan un nuevo desafío: la renuencia de algunos padres de familia a llevar a sus hijos a inmunizarse. Odalys García, jefa del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), informó que actualmente el país dispone de alrededor de un millón de dosis contra el sarampión, destinadas principalmente a niños de entre seis y 18 meses de edad, considerados uno de los grupos prioritarios para completar o iniciar su esquema de vacunación. "Hay vacunas suficientes disponibles para que la población acuda a los establecimientos de salud a inmunizarse", dijo a EL HERALDO la titular del PAI.

Las autoridades sanitarias reforzaron el llamado a la población a vacunarse, luego de que Honduras confirmara nuevos casos de sarampión; en ese sentido, aseguraron el biológico en los más de 1,800 centros de salud a nivel nacional. Pese a que existen vacunas en los establecimientos sanitarios, la Secretaría de Salud advierte que uno de los principales obstáculos es la baja respuesta de algunos padres, quienes no están llevando a sus hijos a recibir las dosis correspondientes. De acuerdo a datos oficiales, apenas el 70% de la población meta logró inmunizarse contra la enfermedad. Es decir, que de más de 300,000 menores de cinco años que debían iniciar o completar su esquema de vacunación, solo más de 210,000 recibieron el biológico. Hay más de 90,000 menores de cinco años que aún no se han vacunado, o sea, ese número de niños y niñas está en riesgo de padecer de esta enfermedad que es altamente contagiosa o de otras patologías que han incrementado en el país debido a los bajos niveles de vacunación. Para disminuir el riesgo de propagación del sarampión en este grupo poblacional, las autoridades de la Secretaría de Salud informaron sobre la aplicación temporal de la dosis cero de la vacuna contra el sarampión, rubéola y parotiditis. Esta vacuna se aplica a los niños y niñas de entre seis y once meses de edad, con el objetivo de brindar protección temprana frente a la circulación del virus en el país. Posteriormente, los menores recibirán la primera dosis del biológico a los 12 meses de edad y su segunda dosis a los 18 meses.