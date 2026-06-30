Jornada Nacional de Vacunación cierra sin cumplir la meta; cobertura llegó al 70%

Tegucigalpa, Honduras.- Al cierre de la Jornada Nacional de Vacunación, que concluyó este martes 30 de junio, las autoridades sanitarias confirmaron que no se alcanzó la meta de cobertura del 95%. Según datos preliminares del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), la cobertura que se logró fue de apenas un 70% de la población meta; eso significa que se mantiene en riesgo a esta población frente a las enfermedades prevenibles por la vacuna. En términos absolutos, de los 2.5 millones de hondureños que debían inmunizarse, solo 1.7 millones iniciaron o completaron su esquema de vacunación. En otras palabras, siete de cada diez personas fueron inmunizadas durante la campaña.

"Lastimosamente, no hemos logrado las coberturas óptimas de vacunación, que son alrededor del 95% o más, para poder decir que tenemos inmunizada a nuestra población", dijo Odalys García, jefa del PAI. Pese al cierre de la jornada, las autoridades aclararon que el proceso de vacunación no se detiene, ya que continuará de forma permanente en más de 1,800 establecimientos de salud a nivel nacional. "Hoy concluye la Jornada Nacional de Vacunación y Desparasitación; sin embargo, esto no quiere decir que termina la vacunación. Seguimos vacunando, seguimos buscando, seguimos promocionando la vacuna hasta que lleguemos y logremos el 95% de cobertura", dijo la funcionaria.

La jornada, que fue extendida en dos ocasiones, tenía como objetivo inmunizar a la población contra 27 enfermedades mediante la aplicación de 24 vacunas incluidas en el esquema nacional. Sin embargo, la baja asistencia de la población, especialmente de padres, madres y cuidadores de menores de cinco años, así como otros grupos priorizados, ha impedido alcanzar los niveles óptimos de protección colectiva. Las autoridades sanitarias advirtieron que esta situación aumenta la vulnerabilidad del país frente a enfermedades como el sarampión, la tos ferina y la influenza, que pueden causar complicaciones graves e incluso la muerte. Actualmente, Honduras registra seis casos confirmados de sarampión, sin reportar fallecidos por esta enfermedad; en cuanto a la tos ferina, se contabilizan alrededor de 180 casos y 14 fallecimientos. "No queremos tener que reportar nuevos muertos por tos ferina, porque sus mamás durante el embarazo no se vacunaron o porque esos niños no iniciaron y completaron su esquema de vacunación", apuntó la experta.