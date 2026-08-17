El terror de IT vuelve a Derry con la segunda temporada de la serie

La producción ya trabajaba en un guion antes de que la compañía anunciara oficialmente la renovación de la serie de terror cuya primera entrega estuvo en emisión de octubre a diciembre de 2025.

La producción derivada del libro "IT", de Stephen King, es una precuela de la película que tuvo dos entregas en 2017 y 2019, y que explica el origen de la entidad que acecha a Derry.

Es así que esta segunda parte de la serie sigue siendo una analepsis, para seguir escudriñando los orígenes de It en Derry.

Si la primera parte estuvo ambientada a comienzos de la década de 1960, la segunda retrocederá 25 años para ubicarse en 1935, en plena Gran Depresión, para adaptar uno de los pasajes más sangrientos de la novela de Stephen King: la masacre de la banda de Bradley.

La trama seguirá al grupo de atracadores de bancos que hace una parada en Derry (Maine), para hacerse de municiones, sin sospechar siquiera los horrores inimaginables que Pennywise desatará y que ellos vivirán en carne propia.

Como se explicaba en la primera parte de la serie, esta entidad oscura y malvada opera bajo un ciclo de hibernación que se repite cada 27 años, con algunas variaciones de 24 y 30 años. Durante su periodo activo la criatura comete horrores, porque se alimenta principalmente del miedo de los niños, antes de volver a dormir.

La primera parte de la serie tuvo una muy buena calificación de la crítica, que la consideró una producción muy cuidada, con una tensión brutal y una historia de origen de Pennywise que vale la pena. En el portal Rotten Tomatoes tiene una puntuación de 80%.