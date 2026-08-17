  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Mató a una guatemalteca en EE UU y huyó a Honduras: el caso de Darwin Espinal

El hondureño Darwin Espinal es solicitado en extradición por Estados Unidos al ser acusado por la muerte de María Bernarda Popol Guerra en Pensilvania

  • Actualizado: 17 de agosto de 2026 a las 10:17
Mató a una guatemalteca en EE UU y huyó a Honduras: el caso de Darwin Espinal
1 de 10

El hondureño Darwin David Espinal del Cid es solicitado en extradición por los Estados Unidos al ser acusado de matar a una mujer guatemalteca su territorio. Más detalles del crimen a continuación.

 Foto: Ministerio Público/Telemundo
Mató a una guatemalteca en EE UU y huyó a Honduras: el caso de Darwin Espinal
2 de 10

La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) con apoyo del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) capturaron a Darwin Espinal en el municipio de Pespire, en el departamento de Choluteca.

 Foto: Ministerio Público
Mató a una guatemalteca en EE UU y huyó a Honduras: el caso de Darwin Espinal
3 de 10

Espinal del Cid es señalado como responsable de la muerte de María Bernarda Popol Guerra, ciudadana guatemalteca hallada sin vida en Telford, Pensilvania.

 Foto: Telemundo
Mató a una guatemalteca en EE UU y huyó a Honduras: el caso de Darwin Espinal
4 de 10

El hallazgo del cuerpo inerte de María Bernarda se remonta al 15 de marzo de 2026, un día antes de que cumpliera 23 años. La chapina fue encontrada dentro de su apartamento ubicado Main Street. La autopsia reveló que la causa de muerte fue por homicidio.

 Foto: redes sociales/nuestrodiario.com
Mató a una guatemalteca en EE UU y huyó a Honduras: el caso de Darwin Espinal
5 de 10

De acuerdo a información recopilada por el portal Nuestro Diario, María Bernarda llegó a Estados Unidos hace dos años en busca de mejores oportunidades. Tiempo después, entabló una noviazgo con un hondureño, quien sería Darwin Espinal.

 Foto: Ministerio Público
Mató a una guatemalteca en EE UU y huyó a Honduras: el caso de Darwin Espinal
6 de 10

No obstante, las autoridades estadounidenses no han confirmado si Darwin Espinal sostenía una relación sentimental con María Bernarda Popol. La familia asevera que el novio de María Bernarda era un hombre abusivo y sospechó que este había huyó de Estados Unidos después del crimen.

 Foto: Ministerio Público
Mató a una guatemalteca en EE UU y huyó a Honduras: el caso de Darwin Espinal
7 de 10

Según los parientes de la guatemalteca, ella ya tenía previsto mudarse del apartamento y poner fin a la presunta relación que tenía con su novio.

 Foto: Telemundo
Mató a una guatemalteca en EE UU y huyó a Honduras: el caso de Darwin Espinal
8 de 10

María Fernanda fue vista por última vez 7 de marzo, de acuerdo a una fotografía tomada en la madrugada de ese día en el que se le ve portando equipaje. Además, su familia afirmó que la última vez que tuvieron comunicación con ella fue el 6 de marzo.

 Foto: redes sociales/nuestrodiario.com
Mató a una guatemalteca en EE UU y huyó a Honduras: el caso de Darwin Espinal
9 de 10

"No es justo que él dejó hecho un daño muy grande a nuestra familia y sigue libre. Él tiene que pagar por lo que hizo”, declaró a la cadena Telemundo el hermano de María Bernarda, Luis Popol.

 Foto: Ministerio Público
Mató a una guatemalteca en EE UU y huyó a Honduras: el caso de Darwin Espinal
10 de 10

Las autoridades hondureñas informaron que de acuerdo a la solicitud de extradición, Espinal enfrenta cargos por homicidio criminal, posesión de un instrumento del delito, dos cargos de hurto por apropiación ilícita, hurto por engaño y profanación de cadáver.

 Foto: Ministerio Público
Cargar más fotos