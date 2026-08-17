Mató a una guatemalteca en EE UU y huyó a Honduras: el caso de Darwin Espinal

El hondureño Darwin David Espinal del Cid es solicitado en extradición por los Estados Unidos al ser acusado de matar a una mujer guatemalteca su territorio. Más detalles del crimen a continuación.
La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) con apoyo del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) capturaron a Darwin Espinal en el municipio de Pespire, en el departamento de Choluteca.
Espinal del Cid es señalado como responsable de la muerte de María Bernarda Popol Guerra, ciudadana guatemalteca hallada sin vida en Telford, Pensilvania.
El hallazgo del cuerpo inerte de María Bernarda se remonta al 15 de marzo de 2026, un día antes de que cumpliera 23 años. La chapina fue encontrada dentro de su apartamento ubicado Main Street. La autopsia reveló que la causa de muerte fue por homicidio.
De acuerdo a información recopilada por el portal Nuestro Diario, María Bernarda llegó a Estados Unidos hace dos años en busca de mejores oportunidades. Tiempo después, entabló una noviazgo con un hondureño, quien sería Darwin Espinal.
No obstante, las autoridades estadounidenses no han confirmado si Darwin Espinal sostenía una relación sentimental con María Bernarda Popol. La familia asevera que el novio de María Bernarda era un hombre abusivo y sospechó que este había huyó de Estados Unidos después del crimen.
Según los parientes de la guatemalteca, ella ya tenía previsto mudarse del apartamento y poner fin a la presunta relación que tenía con su novio.
María Fernanda fue vista por última vez 7 de marzo, de acuerdo a una fotografía tomada en la madrugada de ese día en el que se le ve portando equipaje. Además, su familia afirmó que la última vez que tuvieron comunicación con ella fue el 6 de marzo.
"No es justo que él dejó hecho un daño muy grande a nuestra familia y sigue libre. Él tiene que pagar por lo que hizo”, declaró a la cadena Telemundo el hermano de María Bernarda, Luis Popol.
Las autoridades hondureñas informaron que de acuerdo a la solicitud de extradición, Espinal enfrenta cargos por homicidio criminal, posesión de un instrumento del delito, dos cargos de hurto por apropiación ilícita, hurto por engaño y profanación de cadáver.