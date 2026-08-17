Honduras e Israel fortalecen cooperación en seguridad y defensa

Tegucigalpa, Honduras.- Los gobiernos de Honduras e Israel reforzaron sus lazos de cooperación en materia de seguridad y defensa con la firma de un nuevo instrumento de apoyo mutuo. El secretario de Defensa de Honduras, Enrique Rodríguez Burchard, y el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, suscribieron un Memorándum de Entendimiento (MOU) de cooperación bilateral entre ambas naciones.

El acuerdo contempla ampliar la cooperación de ambos países, el fortalecimiento de sus capacidades institucionales mediante el intercambio de experiencias y conocimientos El encuentro entre ambos funcionarios también fue aprovechado para abordar temas sobre intercambio de conocimientos, experiencias, cooperación estratégica y desafíos. Desde antes de asumir la presidencia de Honduras, Nasry Asfura empezó a tener acercamientos con el Gobierno de Israel para estrechar lazos de cooperación en distintos ámbitos. En su primer viaje a Israel, Asfura aseguró que fortalecería una "amistad histórica" entre ambos países.