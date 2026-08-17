Honduras e Israel fortalecen cooperación en seguridad y defensa

Tegucigalpa, Honduras.- Los gobiernos de Honduras e Israel reforzaron sus lazos de cooperación en materia de seguridad y defensa con la firma de un nuevo instrumento de apoyo mutuo.
El secretario de Defensa de Honduras, Enrique Rodríguez Burchard, y el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, suscribieron un Memorándum de Entendimiento (MOU) de cooperación bilateral entre ambas naciones.
El acuerdo contempla ampliar la cooperación de ambos países, el fortalecimiento de sus capacidades institucionales mediante el intercambio de experiencias y conocimientos
El encuentro entre ambos funcionarios también fue aprovechado para abordar temas sobre intercambio de conocimientos, experiencias, cooperación estratégica y desafíos.
Desde antes de asumir la presidencia de Honduras, Nasry Asfura empezó a tener acercamientos con el Gobierno de Israel para estrechar lazos de cooperación en distintos ámbitos. En su primer viaje a Israel, Asfura aseguró que fortalecería una "amistad histórica" entre ambos países.
El pasado 3 de junio, los gobiernos de ambos países suscribieron una adenda para ampliar la cooperación en agricultura, educación, seguridad y tecnología.
El embajador de Israel en Honduras, Nadav Goren, indicó que la cooperación bilateral también se extenderá a áreas como la seguridad pública y la ciberseguridad, desarrollo del ecosistema digital, transporte, infraestructura inteligente, turismo, cultura, así como las energías renovables y la eficiencia energética.
Recientemente -el pasado 12 de agosto-, Israel donó al Hospital General San Felipe una máquina oftalmológica para realizar operaciones de glaucoma en seis minutos.
Además, cabe destacar que una brigada de médicos israelíes llegó a este centro hospitalario para apoyar con más de 200 cirugías de cataratas.