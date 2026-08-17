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Honduras e Israel fortalecen cooperación en seguridad y defensa

Los titulares de Defensa de ambos países suscribieron un Memorándum de Entendimiento (MOU) de cooperación bilateral en materia de seguridad y defensa

  • Actualizado: 17 de agosto de 2026 a las 08:38
Honduras e Israel fortalecen cooperación en seguridad y defensa

El Memorándum de Entendimiento fue suscrito por el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, y el secretario de Defensa de Honduras, Enrique Rodríguez Burchard.

 Foto: @Sedenahn vía X

Tegucigalpa, Honduras.- Los gobiernos de Honduras e Israel reforzaron sus lazos de cooperación en materia de seguridad y defensa con la firma de un nuevo instrumento de apoyo mutuo.

El secretario de Defensa de Honduras, Enrique Rodríguez Burchard, y el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, suscribieron un Memorándum de Entendimiento (MOU) de cooperación bilateral entre ambas naciones.

Honduras e Israel fortalecen cooperación estratégica durante reunión bilateral

El acuerdo contempla ampliar la cooperación de ambos países, el fortalecimiento de sus capacidades institucionales mediante el intercambio de experiencias y conocimientos

El encuentro entre ambos funcionarios también fue aprovechado para abordar temas sobre intercambio de conocimientos, experiencias, cooperación estratégica y desafíos.

Desde antes de asumir la presidencia de Honduras, Nasry Asfura empezó a tener acercamientos con el Gobierno de Israel para estrechar lazos de cooperación en distintos ámbitos. En su primer viaje a Israel, Asfura aseguró que fortalecería una "amistad histórica" entre ambos países.

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El pasado 3 de junio, los gobiernos de ambos países suscribieron una adenda para ampliar la cooperación en agricultura, educación, seguridad y tecnología.

El embajador de Israel en Honduras, Nadav Goren, indicó que la cooperación bilateral también se extenderá a áreas como la seguridad pública y la ciberseguridad, desarrollo del ecosistema digital, transporte, infraestructura inteligente, turismo, cultura, así como las energías renovables y la eficiencia energética.

Recientemente -el pasado 12 de agosto-, Israel donó al Hospital General San Felipe una máquina oftalmológica para realizar operaciones de glaucoma en seis minutos.

Además, cabe destacar que una brigada de médicos israelíes llegó a este centro hospitalario para apoyar con más de 200 cirugías de cataratas.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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