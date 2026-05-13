Es falso que Honduras vendió las ZEDE a Israel

Tegucigalpa, Honduras- Circula en redes sociales una imagen en la que aparecen el presidente Nasry Asfura y su homólogo de Israel, Isaac Herzog, estrechándose las manos durante lo que aparenta ser una reunión. La publicación viral asegura que el supuesto encuentro fue para negociar la venta de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). Sin embargo, el contenido es falso. José Argueta, secretario de Comunicaciones, y Ariana Sorto, relacionadora pública de la Embajada de Israel en Honduras, confirmaron a EH Verifica que se trata de desinformación. Además, la imagen usada como supuesta prueba corresponde a una reunión entre ambos mandatarios en la que se abordaron temas bilaterales, no una negociación relacionada con las ZEDE. “Gobierno de la racha logra vender a buen precio partes de Honduras con Israel noticia en desarrollo”, dice literalmente un post en Facebook que fue difundido el 8 de mayo.

Las ZEDE, conocidas como “ciudades modelo”, fueron aprobadas en 2013, durante el último año del gobierno de Porfirio Lobo Sosa. Son tres: Próspera en Roatán, Islas de la Bahía; Ciudad Morazán en Choloma, Cortés; y Orquídea, en San Marcos de Colón, Choluteca. Sin embargo, no fue sino hasta 2014, en el gobierno de Juan Orlando Hernández, cuando el proyecto se consolidó como una estrategia central del Estado para atraer inversión extranjera. Funcionan en Roatán, Gracias a Dios, Atlántida y en Cortés. En 2022, durante la administración de Xiomara Castro, se inició el proceso de derogación del marco legal de las ZEDE. No obstante, la derogación no fue ratificada al no obtener los 86 votos necesarios que exige el artículo 373 de la Constitución de la República para la validez de las reformas constitucionales. Al no ratificarse la derogación, el proceso no se completó en su totalidad. Esto dejó la figura de las ZEDE formalmente incluida en el texto constitucional, aunque sin marco legal secundario. El pasado 8 de mayo, Nasry Asfura sostuvo una reunión con Isaac Herzog, presidente de Israel, en Costa Rica, previo a la toma de posesión de Laura Fernández Delgado. En el encuentro se abordaron oportunidades de cooperación, seguridad y desarrollo económico.

No se Vendieron

Una búsqueda en Google con palabras clave no encontró información que respaldara la supuesta venta de las cuatro ZEDE de Honduras a Israel. La misma pesquisa sí halló registros sobre el encuentro bilateral entre mandatarios de Honduras e Israel. Contactado por EH Verifica, José Argueta, secretario de Comunicaciones, afirmó que es falsa la presunta venta de las ZEDE. De igual forma, Ariana Sorto, periodista y relacionadora pública de la Embajada de Israel en Honduras, confirmó que se trata de contenido falso.

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