Combustibles, agua y salario: así explotó la desinformación el bolsillo de los hondureños

Tegucigalpa, Honduras.- El bolsillo de los hondureños se convirtió en el principal objetivo de la desinformación durante los primeros 100 días del gobierno de Nasry Asfura.

Una investigación de EH Verifica y LA PRENSA Verifica identificó más de 60 bulos entre el 27 de enero y el 6 de mayo de 2026. Casi la mitad estuvo relacionada con combustibles, agua, salario mínimo, subsidios, remesas y costo de vida.

Los contenidos falsos explotaron preocupaciones económicas reales para fabricar enojo, incertidumbre y desgaste político.

Los combustibles concentraron buena parte de las narrativas falsas.

El aumento internacional del petróleo derivado del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán abrió un escenario ideal para la circulación de desinformación.

Circularon videos manipulados donde Asfura aparentemente justificaba incrementos para “tener más dinero”, artes alterados sobre precios semanales y publicaciones falsas sobre impuestos a remesas.

También reaparecieron contenidos antiguos relacionados con la tarjeta “La Cachureca”, difundidos como si fueran beneficios vigentes.