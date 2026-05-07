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Combustibles, agua y salario: así explotó la desinformación el bolsillo de los hondureños

Casi la mitad de los bulos detectados durante los primeros 100 días se concentró en temas económicos y costo de vida

Combustibles, agua y salario: así explotó la desinformación el bolsillo de los hondureños

Esta ilustración esta hecha con ChatGPT

Tegucigalpa, Honduras.- El bolsillo de los hondureños se convirtió en el principal objetivo de la desinformación durante los primeros 100 días del gobierno de Nasry Asfura.

Una investigación de EH Verifica y LA PRENSA Verifica identificó más de 60 bulos entre el 27 de enero y el 6 de mayo de 2026. Casi la mitad estuvo relacionada con combustibles, agua, salario mínimo, subsidios, remesas y costo de vida.

Los contenidos falsos explotaron preocupaciones económicas reales para fabricar enojo, incertidumbre y desgaste político.

Los combustibles concentraron buena parte de las narrativas falsas.

El aumento internacional del petróleo derivado del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán abrió un escenario ideal para la circulación de desinformación.

Circularon videos manipulados donde Asfura aparentemente justificaba incrementos para “tener más dinero”, artes alterados sobre precios semanales y publicaciones falsas sobre impuestos a remesas.

También reaparecieron contenidos antiguos relacionados con la tarjeta “La Cachureca”, difundidos como si fueran beneficios vigentes.

El agua y el salario aceleraron la viralización

La investigación detectó que los temas relacionados con necesidades básicas tuvieron mayor capacidad de propagación.

La crisis hídrica en Tegucigalpa fue utilizada para fabricar contenidos falsos contra el alcalde Juan Diego Zelaya.

Circularon publicaciones que aseguraban cobros de 5,000 lempiras por cisternas y videos editados donde aparentemente recomendaba reutilizar agua varias veces para lavar platos.

Ambos contenidos fueron manipulados. Las negociaciones salariales siguieron el mismo patrón.

EH Verifica desmintió publicaciones que aseguraban aumentos inexistentes de 600 lempiras y otras que daban por oficial un ajuste salarial mientras la mesa tripartita continuaba negociando.

La desinformación se montó sobre problemas reales

Uno de los principales hallazgos de la investigación es que la mayoría de bulos no inventó crisis desde cero.

Tomó problemas existentes y los distorsionó. Sí hubo aumentos de combustibles. Sí existía preocupación por el agua. Sí había negociaciones salariales.

La manipulación consistió en exagerar escenarios, fabricar anuncios inexistentes y alterar declaraciones oficiales para facilitar la indignación ciudadana.

Facebook concentró gran parte de las artes manipuladas y publicaciones alarmistas, mientras TikTok impulsó videos emocionales relacionados con combustibles y protestas.

La investigación concluye que la desinformación encontró su punto más vulnerable cuando tocó directamente las preocupaciones económicas de la población.

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Carlos Girón
Carlos Girón
Editor de El Heraldo Verifica y La Prensa Verifica

Especialista en desinformación, verificación digital, fact-checking político, tratamiento y visualización de datos y transparencia. Licenciado en Periodismo por la UNAH. Máster en la Universidad CEU San Pablo de Madrid, España.

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Carlos Urrutia
Carlos Urrutia
Periodista

Fact-checker de EL HERALDO y La Prensa Verifica, en donde combate la desinformación en línea. Conoce de SEO y periodismo digital. Estudiante de Periodismo en la UNAH.

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Redacción web
Perla Ordóñez

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