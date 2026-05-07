La maquinaria de la desinformación: más de 60 bulos golpearon al gobierno de Asfura en sus primeros 100 días

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 60 contenidos desinformativos circularon contra el gobierno de Nasry Asfura durante sus primeros 100 días de gestión, en una ofensiva digital marcada por deepfakes, videos editados, imágenes creadas con inteligencia artificial (IA), citas falsas y publicaciones fuera de contexto.

Una investigación conjunta de EH Verifica y LA PRENSA Verifica, basada en un monitoreo efectuado entre el 27 de enero y el 6 de mayo de 2026, identificó una acelerada tecnificación de la desinformación política en Honduras.

Los registros recopilados evidencian que las publicaciones falsas acumularon decenas de miles de visualizaciones, compartidos e interacciones en Facebook, TikTok, WhatsApp y otras plataformas digitales.

La pesquisa detectó una narrativa sostenida orientada a explotar temas sensibles para la población, especialmente aquellos vinculados con el bolsillo de los hondureños.

Combustibles, canasta básica, subsidios, agua potable, remesas, salario mínimo y transporte público fueron algunos de los temas más utilizados en los contenidos desinformativos analizados por ambos equipos de verificación.

La investigación también identificó una estrategia recurrente basada en fabricar declaraciones falsas atribuidas a funcionarios públicos, ministros, alcaldes y representantes del gobierno.

Entre los bulos desmentidos aparecen publicaciones que aseguraban falsamente que funcionarios habían dicho que la población debía “aguantar” la crisis económica, que los maestros debían “irse en burro” a trabajar o que el gobierno no estaba preocupado por el incremento de combustibles.

EH Verifica y LA PRENSA Verifica también documentaron una expansión significativa del uso de inteligencia artificial para crear evidencia visual falsa.

Durante los primeros 100 días del gobierno circularon deepfakes que mostraban a Nasry Asfura besando la mano de Donald Trump, saludando a Nayib Bukele, justificando aumentos de combustibles o siendo increpado públicamente por ciudadanos.

En varios casos, las verificaciones utilizaron herramientas especializadas como Hive Moderation, SynthID y detectores de voz sintética que identificaron probabilidades superiores al 90% de manipulación digital mediante IA.

Otro patrón detectado fue el reciclaje sistemático de imágenes, videos y declaraciones antiguas para construir narrativas falsas en 2026.

La investigación halló contenidos reutilizados de 2019, 2022, 2023, 2024 y 2025 que fueron sacados de contexto para aparentar hechos actuales.

Ese método fue identificado en videos de Juan Diego Zelaya, declaraciones sobre subsidios, publicaciones económicas y protestas sociales reutilizadas fuera de su contexto original.

La pesquisa también encontró múltiples casos de manipulación visual mediante falsos artes gráficos atribuidos a medios de comunicación, instituciones estatales y funcionarios públicos.

En varios contenidos virales se utilizaron logotipos de medios, capturas falsas y diseños alterados para intentar dar legitimidad a narrativas falsas.

Facebook y TikTok concentraron la mayor circulación de contenidos desinformativos detectados durante el período analizado.

Sin embargo, WhatsApp también funcionó como uno de los principales canales de amplificación mediante cadenas, capturas y reenvíos privados.

Los formatos más recurrentes fueron videos manipulados, imágenes creadas con IA, supuestas citas oficiales, capturas falsas de medios y publicaciones emocionalmente polarizantes.

La investigación identificó además cuentas reincidentes que compartían de manera constante contenidos desinformativos relacionados con política, economía y gestión gubernamental.

Para los equipos de verificación, uno de los hallazgos más relevantes fue el salto de una desinformación “artesanal” hacia una desinformación tecnificada y visualmente sofisticada.

Ahora los bulos ya no dependen únicamente de rumores o textos falsos, sino de imágenes hiperrealistas, voces sintéticas, videos manipulados y contenidos creados con inteligencia artificial capaces de simular evidencia auténtica.

EH Verifica y LA PRENSA Verifica concluyen que la inteligencia artificial se consolidó como una de las principales herramientas utilizadas para fabricar desinformación política durante el arranque del gobierno de Nasry Asfura.