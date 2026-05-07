Dos muertos y un casa destruida: escenas de la destrucción que dejó un camión en Taulabé

La misma noche, en el lugar del siniestro se confirmó el deceso inmediato del conductor de la unidad, identificado como Emilio Leiva Rodríguez, de 55 años. El reporte inicial de los bomberos indica que su cuerpo presentaba lesiones severas, incluyendo un trauma encéfalo craneal abierto y fracturas expuestas, producto del violento choque contra las paredes de la residencia.