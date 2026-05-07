Dos muertos y un casa destruida: escenas de la destrucción que dejó un camión en Taulabé

Un camión impactó en una casa situada en el kilómetro 113 de la carretera CA-5, en el desvío que conduce hacia Taulabé, departamento de Comayagua, la noche del pasado miércoles 6 de mayo, dejando como saldo dos muertos y una vivienda completamente destruida. A continuación los detalles e imágenes del siniestro.
Según el reporte preliminar de los hechos, la cabina del automotor, propiedad de una empresa embotelladora, destruyó aproximadamente el 50 por ciento de la vivienda, propiedad de una fémina identificada como Olga Melissa Canales Varela, quien habría resultado con lesiones producto del accidente.
La misma noche, en el lugar del siniestro se confirmó el deceso inmediato del conductor de la unidad, identificado como Emilio Leiva Rodríguez, de 55 años. El reporte inicial de los bomberos indica que su cuerpo presentaba lesiones severas, incluyendo un trauma encéfalo craneal abierto y fracturas expuestas, producto del violento choque contra las paredes de la residencia.
El Cuerpo de Bomberos de Siguatepeque, bajo la coordinación del capitán Edwin Eliud Cárcamo Suazo, arribó al lugar de los hechos para realizar labores de socorro.
Los socorristas utilizaron equipo hidráulico y herramientas manuales para realizar la extricación de las personas que habían quedado atrapadas entre el amasijo de hierro y concreto.
Junto al fallecido viajaba Emmanuel Jafeth Fonseca, de 21 años, originario de Jesús de Otoro. El joven ayudante sobrevivió al impacto, pero fue rescatado con una posible fractura en su fémur izquierdo y una baja saturación de oxígeno, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Santa Teresa de Comayagua.
Dentro de la vivienda, el panorama también era desolador, debido a los estragos del impacto. Pobladores de la zona manifestaron que la familia afectada "acababa de comprar la casa" que resultó impactada por el vehículo pesado.
El reporte refiere que Olga Melissa, de 38 años, sufrió traumatismos en la cabeza y la columna, por lo que fue movilizada hacia un centro asistencial.
Lamentablemente, la cifra de víctimas aumentó este jueves al confirmarse el fallecimiento de Wilmer Polanco, otra de las personas que resultó gravemente herida durante el siniestro.
El reporte técnico de las autoridades indica que la cabina del camión, con placas TCA 6522, quedó totalmente destruida. El personal de rescate trabajó durante varias horas para estabilizar la zona y asegurar que no existieran más personas bajo los escombros de la casa.
Las investigaciones de las autoridades de vialidad continúan para determinar las causas exactas que provocaron que el conductor se saliera de la vía.
La muerte de las dos víctimas ha causado gran conmoción en la zona.