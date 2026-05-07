Real Madrid: Valverde y Tchouaméni protagonizan nueva pelea previo al clásico

Madrid, España.- La división dentro del vestuario del Real Madrid ha quedado más evidente que nunca después de que Fede Valverde y Tchouaméni protagonizaran una nueva pelea durante el entrenamiento de este jueves. El día anterior, ambos mediocampistas ya habían tenido una riña que no escaló a mayores, sin embargo, en esta ocasión llegaron a los golpes, siendo catalogado por varios de los presentes como uno de los incidentes "más graves jamás vividos en Valdebebas", según lo que informa el diario Marca.

La situación escaló hasta el punto de que el mediocampista uruguayo terminó siendo trasladado a un hospital a raíz de un golpe que recibió durante el incidente con su compañero. La nueva pelea dentro del vestuario del Real Madrid solo refleja la división que existe dentro del equipo blanco después de quedarse sin posibilidades de ganar un título esta temporada y con la etapa de Álvaro Arbeloa a punto de llegar a su final.

Real Madrid conforma un gabinete de crisis

Según los reportes, todo habría sido ocasionado después de que Valverde se negara a darle la mano a Tchouaméni, sumado a que el charrúa realizaba fuertes entradas contra su compañero a lo largo del entrenamiento, lo que terminó por colmar la paciencia del francés.