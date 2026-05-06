Vestuario en llamas: revelan los "frentes abiertos" de Arbeloa en el Real Madrid

Estos son los jugadores marginados y señalados por Arbeloa en la recta final de la temporada.
Uno de los casos más notorios es el de Dani Carvajal, quien perdió protagonismo con el técnico con el que llegó a coincidir en su etapa de jugador.
Carvajal, capitán de los merengues, sufrió una lesión que lo tuvo marginado durante algunos partidos, pero una vez recuperado y con Trent Alexander-Arnold lesionado, Arbeloa siguió dejando fuera al español y optó por Fede Valverde y el canterano David Jiménez para cubrir el lateral derecho, lo que disgustó por completo al zaguero.
Al inicio de la temporada con Xabi Alonso, David Alaba, Gonzalo, Fran García y Franco Mastantuono tenían cierta regularidad en el once de los blancos, pero ahora quedaron relegados al banquillo.
Raúl Asencio irrumpió de gran manera en el primer equipo del Real Madrid la temporada pasada, pero este año prácticamente no ha contado para Arbeloa.
El jugador pidió no jugar varios partidos al no estar al 100% físicamente, lo cual según la prensa española fue mal interpretado por Arbeloa, que casi no ha contado con el defensor.
Eduardo Camavinga tiene pie y medio fuera del Real Madrid tras una floja temporada marcada, en gran medida, por su expulsión ante el Bayern Múnich.
Tras la eliminación en Champions, Camavinga dejó de contar para Arbeloa y ya se habla de que su etapa en el Real Madrid está por llegar a su fin, además de que en Francia dan por hecho de que no será convocado por Deschamps para disputar el Mundial 2026.
La tensión en el vestuario del Real Madrid es más que evidente y ha llegado al punto de que jugadores como Dani Ceballos pidieran no entrenar más con el primer equipo mientras Arbeloa siguiera al frente.
“He pedido al entrenador no tener relación", fueron las palabras de Ceballos, que ya fue borrado por Arbeloa y que todo apunta a que saldrá del Madrid este verano.
Uno de los futbolistas que perdió protagonismo por completo es Álvaro Carreras, de cuestionada temporada tras haber costado 50 millones de euros.
En el foco también está Antonio Rüdiger, que habría tenido un encontronazo con Álvaro Carreras en medio de un momento de tensión en la Casa Blanca.
El último en sumarse a la lista de conflictos de Arbeloa es Kylian Mbappé, recientemente señalado por irse de vacaciones con su novia mientras se recupera de una lesión. La salida del francés no fue muy bien vista dentro del club.
El propio Arbeloa se pronunció mencionando que cada quién sabe qué hacer en su tiempo libre, pero no ocultó su inconformidad ante la supuesta falta de compromiso del crack galo.