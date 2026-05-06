¿Quién es José Alfredo Rodríguez, el joven de La Masía del Barcelona que jugará para Honduras? La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) brindó una buena noticia con relación al fichaje de jóvenes con doble nacionalidad, uno de ellos formándose en el conjunto culé.
Se trata de José Alfredo Rodríguez, joven de tan solo 16 años que en la temporada pasada estaba en el Cadete B del FC Barcelona, una de las mejores canteras en el mundo.
El joven es defensa zurdo y ha sido parte de las inferiores de la Selección de España, con 16 años puede ser parte de la Sub17 de Honduras en el Mundial de la categoría de este año.
Tras una reunión entre Francis Hernández, director deportivo de la FFH, se convenció al joven de padres hondureños para poder representar a la Bicolor desde las selecciones menores.
"Rodríguez, quien forma parte del FC Barcelona, es hijo de padres hondureños. Tras conocer en detalle el proyecto federativo y comprender las oportunidades que este representa para su crecimiento deportivo y formación integral, tanto el jugador como su familia han decidido sumarse a esta iniciativa", escribió en un comunicado la FFH.
El joven zurdo nació en Santa Coloma de Farners, España, el 1 de febrero del 2010 y sus padres son hondureños.
Rodríguez se desempeña como central zurdo aunque también puede hacerlo de lateral izquierdo y extremo, siendo un futbolista polivalente.
Él también ha sido parte de las selecciones inferiores de la Selección de España, por lo que es un gran fichaje para la Bicolor y pensando en un proceso a largo plazo.
Otro joven que también fue “fichado” por Honduras es el volante extremo Welson Jiménez, de 16 años, que pertenece a las inferiores del Girona.
Francis Hernández también se reunió con él en España, llevando a cabo una gira de varios días con jóvenes de dos o tres nacionalidades a los que se les presentó el proyecto de Honduras.