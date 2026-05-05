Figura será baja del Barcelona: Se revela el club que pagaría millonaria cifra y motivo de salida

Duro golpe al Barcelona. Jugador recibe millonaria oferta de equipo de la Premier League y Hansi Flick ya lo sabe.
Mientras espera el Clásico contra el Real Madrid y saborea el título de LaLiga, el Barcelona ya empieza a perfilar decisiones claves de cara al próximo mercado de verano, y una de ellas podría ser especialmente dolorosa.
Con la necesidad de mejorar su viabilidad económica, el Barça asume que tendrá que cerrar una gran venta y el nombre que ya está sobre la mesa del técnico Hansi Flick y Deco (director deportivo) no deja indiferente a nadie.
El entrenador alemán, al tanto de la planificación de la plantilla, conoce de primera mano que uno de sus jugadores importantes dejaría la institución si llega la oferta adecuada.
Según los últimos reportes, el protagonista de esta historia es Jules Koundé. El defensa francés, pieza habitual en la formación azulgrana, podría abandonar la entidad ante el interés de un gigante de la Premier League.
El Liverpool estaría dispuesto a realizar una oferta cercana a los 80 millones de euros por Koundé. Así lo dio a conocer este martes el portal británico Daily Mail, una cifra que el Barcelona no puede ignorar en el contexto actual.
No es la primera vez que Koundé aparece en la órbita de los 'Reds'. Su polivalencia, capacidad física y experiencia en la élite lo convierten en un perfil muy atractivo para reforzar la defensa del cuadro inglés.
En este escenario, el Liverpool estaría decidido a dar un paso más y presentar una propuesta formal en las próximas semanas. El zaguero se encuentra al tanto del interés y deberá tomar una decisión.
En el Barcelona entienden que una operación de este calibre podría aliviar de forma significativa la situación económica.
Ingresar una cantidad cercana a los 80 millones por la venta del galo permitiría ganar margen para reforzar otras posiciones y afrontar el mercado con mayor flexibilidad.
La realidad es que la posible salida de Koundé no sería una operación sencilla desde el punto de vista deportivo por parte de los azulgranas.
Se trata de un jugador consolidado, con peso en el vestuario y capacidad para rendir en varias posiciones, algo muy valorado por el cuerpo técnico de Flick. Puede desempeñarse como central y lateral por derecha.
El Barcelona atraviesa un dilema claro a la hora de decidir si debe mantener a una pieza clave o aceptar un traspaso hacia el Liverpool que puede ser determinante para su planificación económica.
Con Flick ya informado de la situación, todo apunta a que el verano estará marcado por decisiones complejas donde el equilibrio entre lo deportivo y lo financiero será clave.
Koundé destaca por su polivalencia, estabilidad defensiva y su reciente renovación de contrato con el club blaugrana hasta el 30 de junio de 2030. Sin embargo, una oferta de 80 'kilos' podría llevarlo a la Premier.
Lo que está claro es que el defensor tiene como prioridad terminar la temporada siendo campeón de LaLiga con el Barcelona para afrontar luego el Mundial con la selección francesa. Su futuro en el Camp Nou aún no lo tiene garantizado.