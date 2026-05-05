Lindas chicas y Olimpia arrasó con los galardones: Así fue la gala de los Premios Diez

Te mostramos las mejores postales que dejó la gala de la décima entrega de los Premios Diez.
El Hotel Clarion de Tegucigalpa fue el lugar donde se realizaron los Premios Diez.
José Francisco Molina, DT de la selección de Honduras, acudió al evento acompañado por Francis Hernández y Jorge Salomón. Además, estuvo acompañándolos Edwin Banegas.
Momento de la llegada de los españoles José Francisco Molina y Francis Hernández a la décima edición de los ya reconocidos Premios DIEZ.
La bella Kimberly Molina estuvo presente y fue una de las presentadoras en los Premios Diez.
Desde las 6 de la tarde comenzaron a llegar las diferentes personalidades.
Dos hermosas chicas que cautivaron en el Hotel Clarion en la alfombra roja de los Premios Diez.
Otra de las hermosas jovencitas que engalanaron con su belleza el magno evento.
Los presentadores de los Premios Diez posaron para nuestro lente y la emoción era evidente.
El experimentado futbolista hondureño Reinieri Mayorquín acudió a la gala.
Muñeca... Ella es Grace Ramírez, la linda periodista deportiva que robó suspiros en la décima edición de los ya reconocidos Premios DIEZ
Dos hermosas modelos que posaron para nuestro lente previo al inicio de los Premios Diez.
Otra de las hermosas damas que estuvieron en el evento.
El volante argentino Rodrigo Gómez del Motagua fue uno de los muchos futbolistas que se hicieron presentes a la ceremonia.
Eduardo Espinel, DT del Olimpia, se olvidó por unos minutos de su compromiso con el León y acudió a disfrutar de los Premios Diez.
El defensor uruguayo Emanuel Hernández del Olimpia fue otro de los jugadores que llegaron a la décima edición de los ya reconocidos Premios DIEZ.
La hermosa Copa de la Liga Nacional presente en los Premios Diez.
El árbitro mundialista Said Martínez se hizo presente a los Premios Diez y no ocultó su emoción.
La hermosa Cesia Paguada acompañada de una bella chicas que robaron suspiros en la alfombra roja.
La periodista Claudia Torres de Diario DIEZ presente en la ceremonia en la décima edición de la gala.
Denilson 'Camavinga' Núñez fue premiado como el Mejor Futbolista de la Liga de Ascenso de Honduras en 2025.
Los 10 de 10 de los deportistas que fueron seleccionados por los expertos de Diario DIEZ.
Nicolás Suazo pasó a recoger el premio de su hermano, David Suazo, quien fue premiado por su trayectoria en el fútbol hondureño e internacional.
Olimpia arrasó con los premios en la décima edición de los Premios DIEZ.