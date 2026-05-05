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Lindas chicas y Olimpia arrasó con los galardones: Así fue la gala de los Premios Diez

Los jugadores más importantes, así como reconocidos personajes del deporte estuvieron en la gala

  • Actualizado: 05 de mayo de 2026 a las 09:38
Lindas chicas y Olimpia arrasó con los galardones: Así fue la gala de los Premios Diez
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Te mostramos las mejores postales que dejó la gala de la décima entrega de los Premios Diez.

 Fotos: David Romero, Mauricio Ayala y Estalin Irías.
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El Hotel Clarion de Tegucigalpa fue el lugar donde se realizaron los Premios Diez.
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José Francisco Molina, DT de la selección de Honduras, acudió al evento acompañado por Francis Hernández y Jorge Salomón. Además, estuvo acompañándolos Edwin Banegas.
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Momento de la llegada de los españoles José Francisco Molina y Francis Hernández a la décima edición de los ya reconocidos Premios DIEZ.
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La bella Kimberly Molina estuvo presente y fue una de las presentadoras en los Premios Diez.
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Desde las 6 de la tarde comenzaron a llegar las diferentes personalidades.
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Dos hermosas chicas que cautivaron en el Hotel Clarion en la alfombra roja de los Premios Diez.
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Otra de las hermosas jovencitas que engalanaron con su belleza el magno evento.
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Los presentadores de los Premios Diez posaron para nuestro lente y la emoción era evidente.
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El experimentado futbolista hondureño Reinieri Mayorquín acudió a la gala.
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Muñeca... Ella es Grace Ramírez, la linda periodista deportiva que robó suspiros en la décima edición de los ya reconocidos Premios DIEZ
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Dos hermosas modelos que posaron para nuestro lente previo al inicio de los Premios Diez.
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Otra de las hermosas damas que estuvieron en el evento.
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El volante argentino Rodrigo Gómez del Motagua fue uno de los muchos futbolistas que se hicieron presentes a la ceremonia.
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Eduardo Espinel, DT del Olimpia, se olvidó por unos minutos de su compromiso con el León y acudió a disfrutar de los Premios Diez.
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El defensor uruguayo Emanuel Hernández del Olimpia fue otro de los jugadores que llegaron a la décima edición de los ya reconocidos Premios DIEZ.
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La hermosa Copa de la Liga Nacional presente en los Premios Diez.
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El árbitro mundialista Said Martínez se hizo presente a los Premios Diez y no ocultó su emoción.
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La hermosa Cesia Paguada acompañada de una bella chicas que robaron suspiros en la alfombra roja.
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La periodista Claudia Torres de Diario DIEZ presente en la ceremonia en la décima edición de la gala.
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Denilson 'Camavinga' Núñez fue premiado como el Mejor Futbolista de la Liga de Ascenso de Honduras en 2025.
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Los 10 de 10 de los deportistas que fueron seleccionados por los expertos de Diario DIEZ.
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Nicolás Suazo pasó a recoger el premio de su hermano, David Suazo, quien fue premiado por su trayectoria en el fútbol hondureño e internacional.
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Olimpia arrasó con los premios en la décima edición de los Premios DIEZ.
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