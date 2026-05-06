Selección de México amenaza con dejar sin Mundial a jugadores que abandonen concentración

Ciudad de México, México.- A pocas semanas de inaugurar el Mundial 2026, la selección de México ha lanzado una advertencia contra jugadores y clubes de la Liga MX que ha sacudido por completo al país azteca. En las últimas horas, el dueño de las Chivas del Guadalajara, Amaury Vergara, ordenó a los jugadores del equipo rojiblanco dejar la concentración del Tricolor para los partidos amistosos del mes de mayo y volver a las filas del equipo que el próximo sábado se juega el pase a semifinales ante Tigres. El directivo tomó esta decisión en vista de que el Toluca, actual bicampeón de la Liga MX, obtuvo un permiso para contar con sus jugadores para el partido de vuelta de semifinales de la Champions Cup ante Los Ángeles FC, violentando el acuerdo que la selección había logrado con los clubes para contar con los futbolistas una vez finalizada la fase regular de la liga mexicana.

La "amenaza" del Tri

Como era de esperarse, la selección mexicana reaccionó con un comunicado en el que advertía que los jugadores que no se presenten a la concentración este miércoles se quedarían fuera de la lista final de Javier "Vasco" Aguirre para disputar el Mundial 2026. "Como se publicó el pasado martes 28 de abril de 2026, la concentración de la Selección Nacional de México para los tres partidos de preparación ante Ghana, Australia y Serbia, y la Copa del Mundo, iniciará este miércoles 6 de mayo a las 20 horas con los 20 jugadores de la LIGA MX convocados por el director técnico Javier Aguirre", inicia diciendo el documento.

Todos los jugadores deberán reportarse en el Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad de México. Por instrucciones del cuerpo técnico, el jugador que no acuda hoy a la concentración quedará fuera de la Copa del Mundo", añade. El propio Javier Aguirre salió a respaldar esta postura, reafirmando que el futbolista que no esté en la concentración no tendrá un lugar en la Copa del Mundo.