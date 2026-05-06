Fichajes Honduras: Olimpia daría golpe a Motagua y la “H” le quita jugadores a España

Te presentamos las últimas noticias en el mercado de fichajes del fútbol de Honduras. Olimpia daría un golpe a Motagua, la “H” le quita jugadores a España y lo que sucede con Alberth Elis y Deybi Flores.
Alberth Elis se encuentra en la zona norte de Honduras y en las últimas horas publicó un video donde estaba entrenando en una playa. El delantero tiene una oferta de un club de Brasil que descenderá a segunda división y el Olimpia le mostró su interés.
Deybi Flores también fue visto junto a Alberth Elis entrenando en una playa de la costa norte. El volante espera definir dónde jugará en el mercado de fichajes que se abre en junio.
Erick Puerto tiene posibilidades reales del fútbol de Bolivia y de Chipre. Olimpia se ha interesado pero el Platense pide una cifra que resulta muy alta para el conjunto blanco.
Olimpia daría un golpe al Motagua y buscaría el fichaje de Marcelo Santos, uno de los capitanes del club azul. A Santos se le termina el contrato y no es seguro que sea renovado.
La Selección de Honduras ha comenzado a quitarle jugadores a España, uno de ellos es Welson Jiménez que milita en las reservas del Girona como extremo. Tiene 16 años y decidió representar a la Bicolor.
El otro jugador que Honduras le ha quitado a España es José Alfredo Rodríguez de 16 años que milita en La Masía del FC Barcelona. Se desempeña como defensa zurdo, lateral izquierdo y extremo.
El volante Carlo Matute que estaba en el Victoria y descendió deberá regresar al Olimpia para el siguiente torneo, los blancos son dueños de su ficha.
Dexter Mónico es otro jugador que dejaría las filas del Victoria tras el descenso, el volante no quiere jugar en el Ascenso y comienza a valorar opciones.
Allan Banegas se suma al amplio listado de jugadores que terminaron su vínculo con el Victoria tras el descenso a segunda división.
En Juticalpa también hay un amplio listado de jugadores que se quedaron sin contrato, uno de ellos es el delantero Josué Villafranca.
Denovan Torres se suma al listado de jugadores que se quedaron sin contrato en el Juticalpa, equipo que salvó la categoría y no clasificó a liguilla.
“Chato” Padilla adelantó que continuará en el CD Choloma y espera que la directiva le ayude a formar un mejor equipo para el siguiente certamen.
Uno de los posibles destinos del defensa Giancarlo Sacaza de Motagua en el Cincinatti FC de la MLS, quienes le están siguiendo la pista y ante las buenas relaciones con el conjunto azul.