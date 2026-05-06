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Fichajes Honduras: Olimpia daría golpe a Motagua y la “H” le quita jugadores a España

Te damos a conocer las últimas noticias en el mercado de fichajes de Honduras

  • Actualizado: 06 de mayo de 2026 a las 12:10
Fichajes Honduras: Olimpia daría golpe a Motagua y la “H” le quita jugadores a España
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Te presentamos las últimas noticias en el mercado de fichajes del fútbol de Honduras. Olimpia daría un golpe a Motagua, la “H” le quita jugadores a España y lo que sucede con Alberth Elis y Deybi Flores.

Foto: El Heraldo
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Alberth Elis se encuentra en la zona norte de Honduras y en las últimas horas publicó un video donde estaba entrenando en una playa. El delantero tiene una oferta de un club de Brasil que descenderá a segunda división y el Olimpia le mostró su interés.

Foto: Cortesía redes
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Deybi Flores también fue visto junto a Alberth Elis entrenando en una playa de la costa norte. El volante espera definir dónde jugará en el mercado de fichajes que se abre en junio.

Foto: Archivo El Heraldo
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Erick Puerto tiene posibilidades reales del fútbol de Bolivia y de Chipre. Olimpia se ha interesado pero el Platense pide una cifra que resulta muy alta para el conjunto blanco.

Foto: Cortesía redes
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Olimpia daría un golpe al Motagua y buscaría el fichaje de Marcelo Santos, uno de los capitanes del club azul. A Santos se le termina el contrato y no es seguro que sea renovado.

Foto: Cortesía redes
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La Selección de Honduras ha comenzado a quitarle jugadores a España, uno de ellos es Welson Jiménez que milita en las reservas del Girona como extremo. Tiene 16 años y decidió representar a la Bicolor.

 Foto: Cortesía redes FFH
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El otro jugador que Honduras le ha quitado a España es José Alfredo Rodríguez de 16 años que milita en La Masía del FC Barcelona. Se desempeña como defensa zurdo, lateral izquierdo y extremo.

Foto: Cortesía redes FFH
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El volante Carlo Matute que estaba en el Victoria y descendió deberá regresar al Olimpia para el siguiente torneo, los blancos son dueños de su ficha.

Foto: Cortesía redes
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Dexter Mónico es otro jugador que dejaría las filas del Victoria tras el descenso, el volante no quiere jugar en el Ascenso y comienza a valorar opciones.

Foto: Cortesía redes
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Allan Banegas se suma al amplio listado de jugadores que terminaron su vínculo con el Victoria tras el descenso a segunda división.

Foto: Cortesía redes
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En Juticalpa también hay un amplio listado de jugadores que se quedaron sin contrato, uno de ellos es el delantero Josué Villafranca.

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Denovan Torres se suma al listado de jugadores que se quedaron sin contrato en el Juticalpa, equipo que salvó la categoría y no clasificó a liguilla.

Foto: Cortesía redesEn
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“Chato” Padilla adelantó que continuará en el CD Choloma y espera que la directiva le ayude a formar un mejor equipo para el siguiente certamen.

Foto: Cortesía redes
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Uno de los posibles destinos del defensa Giancarlo Sacaza de Motagua en el Cincinatti FC de la MLS, quienes le están siguiendo la pista y ante las buenas relaciones con el conjunto azul.

Foto: Cortesía redes
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