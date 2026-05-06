Piqué recibe sanción de dos meses tras amenazar a árbitros en España

Barcelona, España.- El exdefensor español, Gerard Piqué, recibió una dura sanción de dos meses por parte del Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) después de amenazar a los árbitros tras un partido de Segunda División española.
Piqué, máximo accionista del FC Andorra, protagonizó un polémico incidente el pasado viernes después de que su equipo cayera en casa ante el Albacete. El exjugador del Barcelona hizo fuertes reclamos al colegiado después de una controversial jugada durante el encuentro.
De acuerdo con el acta arbitral, Piqué se dirigió hacia el árbitro en la zona de vestuarios gritando y con una "actitud amenazante" mientras reclamaba por el desempeño de la cuarteta durante el partido.
Pero eso no fue todo y la discusión se extendió hasta la zona de parqueos, en donde el exfutbolista y el director deportivo del Andorra, Jaume Nogués, amenazaron a los silbantes.
“Salid escoltados no os vayan a agredir”, habría dicho Piqué según el acta, a lo que el otro directivo habría dicho posteriormente: "Ojalá tengáis un accidente".
De acuerdo con el documento, Piqué también habría manifestado: “En otro país os reventarían, pero aquí en Andorra somos un país civilizado”.
Ante esta tensa situación, la Federación Española actuó de oficio e impuso una dura sanción de seis partidos a Gerard Piqué, quien no es la primera vez que actúa de esta manera ante árbitros de la Segunda División.
En el pasado la RFEF sancionó a Piqué con multas de hasta 12,000 euros por sus declaraciones contra los colegiados en sus redes sociales y ahora se ha limitado su presencia dentro de los estadios en donde juegue el Andorra.