Piqué recibe sanción de dos meses tras amenazar a árbitros en España

Barcelona, España.- El exdefensor español, Gerard Piqué, recibió una dura sanción de dos meses por parte del Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) después de amenazar a los árbitros tras un partido de Segunda División española.

Piqué, máximo accionista del FC Andorra, protagonizó un polémico incidente el pasado viernes después de que su equipo cayera en casa ante el Albacete. El exjugador del Barcelona hizo fuertes reclamos al colegiado después de una controversial jugada durante el encuentro.

De acuerdo con el acta arbitral, Piqué se dirigió hacia el árbitro en la zona de vestuarios gritando y con una "actitud amenazante" mientras reclamaba por el desempeño de la cuarteta durante el partido.