¿Reconciliación a la vista? Shakira y Gérard Piqué cambian la dinámica de su vínculo

Tres años después de poner fin a su vida en común, la relación entre Shakira y Gérard Piqué atraviesa un momento distinto. El malestar que dominó el periodo inmediato a la ruptura dejó una huella evidente, aunque algunos factores recientes han modificado el clima entre ambos, ¿qué fue lo que sucedió?
La separación, anunciada en junio de 2022, estuvo acompañada de especulaciones y discusiones que se profundizaron con la exposición pública del nuevo noviazgo del exfutbolista con Clara Chía y los señalamientos que rodearon el cierre de la pareja. Durante ese tiempo la distancia fue absoluta.
La comunicación quedó restringida a los equipos legales y al hermano de la artista, Tonino Mebarak, quien gestionó asuntos relacionados con los hijos Milán y Sasha y otros aspectos administrativos.
Esa dinámica, que parecía inamovible, comenzó a cambiar según reveló la periodista Silvia Taulés en Vanitatis.
El reporte indica que la expareja decidió restablecer un canal directo por medio de WhatsApp con el propósito de abordar únicamente los temas vinculados a la crianza y bienestar de los menores.
La información describe este escenario como una tregua que deja atrás el silencio rígido que caracterizó su relación reciente.
Uno de los elementos que facilitó ese viraje fue la conclusión de los compromisos económicos que los mantenían enlazados.
La venta de la mansión que compartieron en Barcelona, adquirida por el futbolista Lamine Yamal, cerró el último nexo patrimonial pendiente. En el programa ¡Siéntese Quién Pueda!, el periodista Álex Rodríguez reforzó esta idea al señalar que el fin de la sociedad de bienes simplificó todo.
“La relación es normal, afortunadamente en estos momentos ya no tienen nada en común, ya no tienen propiedades, lo único que tienen en común en este momento son los hijos. En ese tema no hay ninguna diferencia... en todo se ponen de acuerdo”, afirmó.
Este cambio también se percibe en el discurso reciente de la cantante. Sus declaraciones ya no cargan el tono de reproche que marcó los primeros meses tras la separación.
En una entrevista, Shakira reconoció cualidades del padre de sus hijos vinculadas a la ética laboral y al empeño que lo caracterizó como deportista. “También el padre, hay que decirlo, es muy disciplinado... no se puede triunfar de otra manera. La disciplina es básica. Ellos saben que no hay otra manera”, expresó al destacar la utilidad de ese ejemplo para Milán y Sasha.
Aunque este nuevo capítulo no implica una reconciliación sentimental, sí muestra una transformación relevante en la manera en que ambos gestionan su vínculo familiar.