Mecanismo de Protección de DDHH, en cuidados intensivos por crisis presupuestaria y politización

<b>Tegucigalpa, Honduras.</b> El Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia enfrenta un panorama sombrío, marcado no solo por un deficiente presupuesto anual de apenas <b>20 millones de lempiras</b>, sino también por la politización, los abusos y la desconfianza, que lo condenan a la inoperancia técnica.Este sistema, dependiente de la Secretaría de Estado de Derechos Humanos (SEDH), fue desbaratado en el gobierno anterior de Xiomara Castro. La entonces ministra Natalie Roque partidizó la institución y se peleó con los integrantes. Luego, su sustituta, Angelica Álvarez, con aspiraciones de <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/angelica-alvarez-nasralla-amarrese-pantalones-defienda-triunfo-declaratoria-elecciones-honduras-2025-HM28719169" target="_blank">convertirse en designada presidencial</a>, lo terminó de postrar.Ahora, según sectores vinculados a la defensa de derechos humanos, las nuevas autoridades de la SEDH tienen la responsabilidad de rescatar este ente de protección, generando confianza en la población usuaria, así como en la comunidad<b> </b>internacional para que a través de cooperación pueda fortalecerse la parte económica, técnica y del capital humano.Para los conocedores del tema, la recuperación no será nada fácil, ya que el sistema ha sido permeado por los abusos, la burocracia y la corrupción de los políticos, en complicidad con algunas organizaciones defensoras de derechos que siempre se acomodan a las líneas políticas del gobierno de turno.Incluso, la nueva ministra de la SEDH, Leda García Pagán, <a href="https://www.elheraldo.hn/honduras/denuncian-secretaria-derechos-humanos-agresiva-estigmatizar-organizaciones-ddhh-HC30322885">ya tuvo su primer encontronazo con la periodista Dina Meza<b>,</b></a> reconocida y respetada defensora de derechos humanos, quien siempre ha demandado la despolitización del mecanismo y también ha exigido que las acciones de este mecanismo se enmarquen dentro de la legalidad.De acuerdo con los informes de la SEDH, actualmente el mecanismo tiene bajo su protección a 300 personas: 217 defensores de derechos humano (72%); 58 periodistas y comunicadores sociales (19%); y el restante corresponde a 25 operadores de justicia (8%).Según García, además de las 300 personas bajo la protección del mecanismo, “un 7% no es objeto de la ley, es decir, han habido casos de personas desplazadas y de otros temas que quizás no están dentro de la población objetivo, pero que también se les está dando un servicio”.