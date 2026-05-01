Remezón en la Fuerza Naval y en la Comisión Interventora del INP

Tegucigalpa, Honduras.- Un remezón completo se estaría registrando en las próximas horas en la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional (Sipena) y en la Fuerza Naval de Honduras (FNH) por decisiones emanadas desde el Poder Ejecutivo y del alto mando de las Fuerzas Armadas (FF AA). Fuentes de EL HERALDO Plus informaron que en los últimos días se reunieron los jerarcas militares con altos funcionarios para determinar el futuro en la administración y funcionamiento del Instituto Nacional Penitenciario y la Comisión Interventora que lo dirige, así como los cambios a ejecutarse en la Naval. Las accciones más inmediatas se tomaron en la Naval, al destituir de su cargo como comandante al capitán de navío Ricardo de Jesús Dubón Cabrera, quien habría sido separado de la institución por diferencias con jefes de unidades dentro de la institución militar. De acuerdo a las fuentes consultadas por el equipo de este diario, Dubón Cabrera no contaba con el total respaldo de la cúpula militar y, a la vez, estaba en el radar de las autoridades de Estados Unidos por supuestas irregularidades cometidas en sus puestos anteriores. Según las fuentes, el cambio de mando se habría realizado a eso de las 6:00 de la tarde del pasado 1 de mayo en las instalaciones de la Comandancia General de la Fuerza Naval en Comayagüela, a un costado de la calle de Los Alcaldes.

Como comandante de la Naval asumió el capitán de navío Juan Antonio de Jesús Rivera, quien fue inspector de la Fuerza Naval entre 2021 y 2022.

De acuerdo a la información proporcionada, Rivera integra la 29 promoción de oficiales, es decir, la que está al mando en este momento. La pregunta de varios oficiales es por qué se hizo un cambio tan importante en un día festivo, Día del Trabajador, sin la ceremonia tradicional dentro de la institución.

Bajas en el INP

El plan en el sistema penitenciario es designar a un general en condición de retiro y mandar a la baja a todos los coroneles que han manejado las cárceles en los últimos meses, debido a que enfrentan denuncias y fueron parte de los conflictos del último proceso electoral. Tampoco gozan de la confianza de las actuales autoridades militares y del gobierno, debido a que seguían las órdenes y caprichos del exjefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández.

Por ejemplo, el presidente de la Comisión Interventora del INP es el coronel de caballería Othoniel Gross Castillo, sobre quien pesa una denuncia formal desde enero de 2026 presentada ante el Ministerio Público (MP) por las asociaciones de reservistas, incluyendo a Hernández.

Una fuente afirmó a EL HERALDO Plus que desde el Ejecutivo tampoco están satisfechos con el trabajo de Castillo y los otros dos coroneles que forman parte de la interventora, debido a que no ha existido control de la delincuencia desde los centros penitenciarios de Honduras. El otro interventor es el coronel de infantería Erwin Roberto Lara Franco, quien en la administración de Roosevelt fue el director de Relaciones Públicas de las Fuerzas Armadas y estuvo al frente de la política editorial de los medios impresos, digitales y televisivos de la institución armada. Sobre sus acciones pesan denuncias por parte del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) y de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) tras señalar a varios comunicadores como “sicarios de la información”, situación que fue considerada como un acto de intimidación y una campaña de descrédito.

El tercer integrante de la Comisión Interventora es el coronel de artillería Raúl Alexis Fuentes Borjas, quien —de acuerdo a las fuente— fue el oficial que, por orden de Roosevelt, solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) copia de la actas del proceso electoral general de noviembre de 2025 en medio de un ambiente de tensión. Fuentes Borjas se desempeñó como el oficial enlace de las FF AA ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y seguía todas las directrices que giraba Hernández con el fin apoyar el proyecto político del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre) en ese momento.

Premiados

Según la fuente, la expresidenta Xiomara Castro, días antes de dejar el carg, para que asumiera el actual mandatario Nasry Asfura, juramentó a la nueva Comisión Interventora el 5 de enero de 2026. Para varios militares dentro de la institución armada, desde Libre decidieron nombrar a Gross Castillo, a Lara Franco y Fuentes Borjas, los tres de la promoción 29, en la Comisión Interventora con el fin de protegerlos, tras su participación directa en las acciones cuestionables de Roosevelt en las elecciones de 2025. Previo al resultado de las elecciones generales de 2025, las negociaciones se centraron en que Hernández ocuparía el cargo de ministro de Defensa si Libre continuaba en el poder, mientras que los demás militares leales a su plan estarían dentro de la estructura del gobierno de Rixi Moncada.