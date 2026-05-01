Remezón en la Fuerza Naval y en la Comisión Interventora del INP

El tercer integrante de la Comisión Interventora es el coronel de artillería Raúl Alexis Fuentes Borjas, quien —de acuerdo a las fuente— fue el oficial que, por orden de Roosevelt, solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) copia de la actas del proceso electoral general de noviembre de 2025 en medio de un ambiente de tensión.Fuentes Borjas se desempeñó como el oficial enlace de las FF AA ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y seguía todas las directrices que giraba Hernández con el fin apoyar el proyecto político del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre) en ese momento.