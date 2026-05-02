"Cosas que te perdiste en tu funeral": El mensaje de Crista a su hermano Hernán Martínez

"Este es un video corto y nada. Te amo muchísimo, muchísimo", fueron las palabras con las que Crista cerró el video, generando una ola de reacciones entre los seguidores. "Díganme que no soy la única que está llorando". "Hernán conmovió a todo un país, duele su partida". "Como te pareces a él", son algunos de los comentarios de usuarios de redes tras el emotivo clip.