"Cosas que te perdiste en tu funeral": El mensaje de Crista a su hermano Hernán Martínez

La ausencia del querido creador de contenido Hernán Martínez, quien perdió la vida tras un trágico accidente vial registrado el pasado 15 de abril, sigue causando dolor entre sus seres queridos y personas que llegaron a conocerlo. Su hermana, Crista Jessenia Martínez, compartió un emotivo mensaje. A continuación los detalles.
"Cosas que te perdiste en tu funeral, hermano", inicia diciendo Crista en el video, como describiéndole a Hernán, como si pudiera escucharla, lo que sus ojos vieron el día de su entierro en el Cementerio General de Cofradía.
"Se lleno, se lleno muchísimo. O sea, sí eras famoso. Yo te molestaba y te decía que no. Que vos no eras nadie, que no eras famoso, pero solo por molestarte", expresó Crista, notablemente conmovida.
"Nadie lo sabe, pero eras un lindo. Eras hermoso, eras amoroso, amable. Eras lo más especial: chavacanero, cómico, molestón, luciaco. A veces eras egocéntrico y caías mal, pero como soy tu hermana, yo era la que más te molestaba", recordó.
Christa habló también del amor que se desbordó en el funeral de Hernán Martínez. "Me doy cuenta de que cada persona que estuvo ahí con nosotros es porque sembraste amor en todos", reflexionó.
La hermana del querido tiktoker también reveló que su padre tenía una costumbre con Hernán: todas las mañanas le llevaba un Pingüino Marinela y una "Chocoleyde". "Esta vez se la llevó a tu hijo, a Sebastián".
La familia también aparece en el relato. Crista habló de su mamá, de su tía Krista, de todos los que lo amaban y que ahora cargan ese hueco cotidiano que deja alguien cuando se va.
"Mi mamá te extraña mucho, mucho. Mi tía Krista también, te ama hermano", agregó la joven a través del emotivo video.
Martínez contó que cada día alguien ponía un mensaje de buenos días en el grupo familiar, y que esa costumbre siempre contó con la respuesta de Hernán. "Extrañamos tu respuesta. Extrañamos mucho tu respuesta", agregó Crista.
El video también tocó un tema que Christa dudó en mencionar, pero al final decidió compartir en tono algo jocoso. Al funeral "llegaron tus ex. No sabia si decir esto verdad, pero llegaron hermano".
La joven también reflexionó que desde la muerte de su hermano, muchas personas nuevas comenzaron a seguirla en redes sociales, donde ha recibido mensajes de aliento tras la muerte del carismático Hernán. "Gracias a vos, saben un poco de nosotros. Saben lo unidos que éramos y lo temerosos que somos de Dios", expresó.
"Este es un video corto y nada. Te amo muchísimo, muchísimo", fueron las palabras con las que Crista cerró el video, generando una ola de reacciones entre los seguidores. "Díganme que no soy la única que está llorando". "Hernán conmovió a todo un país, duele su partida". "Como te pareces a él", son algunos de los comentarios de usuarios de redes tras el emotivo clip.