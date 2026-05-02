Las cartas de la suegra de Carolina Flores: "Perdóname hijo, te lo ruego"

Las cartas describen reclamos por gestos cotidianos, como el haber besado a su nieto a pesar de las restricciones por el uso de cubrebocas. Para la suegra, estos incidentes eran muestras de una "majadería" constante por parte de la víctima, quien supuestamente planeaba mudarse definitivamente a Ensenada para alejar por completo a Alejandro de su madre.