Setlist del concierto de ROA: las canciones que sonarán esta noche en Honduras

El propio ROA describió el espíritu de esta gira en un mensaje a sus fanáticos colombianos que aplica igual para Tegucigalpa: "El ROA LATAM TOUR no es solo una gira, es el resultado de todo el camino que hemos construido juntos. Cada canción, cada letra y cada escenario han sido parte de esta historia que seguimos escribiendo. Quiero que esta noche la vivamos como lo que es: una celebración. Vamos a cantar los temas que han marcado etapas, los que escuchas cuando estás arriba, los que te acompañan cuando estás pensando de más... y también lo nuevo que representa la evolución de mi música y de lo que soy hoy".