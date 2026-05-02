Setlist del concierto de ROA: las canciones que sonarán esta noche en Honduras

Tegucigalpa tiene esta noche una cita con el trap latino. El cantante puertorriqueño ROA, ganador del Premio Lo Nuestro 2026 al Artista revelación del año, se presentará este sábado 2 de mayo en el Nacional de Ingenieros Coliseum de Tegucigalpa. Es la primera vez que el artista pisa suelo hondureño, y el marco elegido para hacerlo habla por sí solo: la gira más ambiciosa de su carrera hasta el momento.
Surgido de la fértil cantera urbana puertorriqueña, Gilberto Figueroa creció con la música de 2Pac, Biggie Smalls, Prince y otros gigantes del hip-hop y el funk estadounidenses.
Tras unos años como modelo durante los que apareció en videos como "Fingías" de Paloma Mami, se dio a conocer como ROA en 2022 con "Bellakeame" y "JETSKI", dos singles que combinan los ritmos caribeños con el pulso melódico del trap.
El nombre artístico ROA proviene de las tres últimas letras de su apellido.
Aunque el orden exacto de canciones no se publica antes de cada show, la estructura del "LATAM tour 2026" sigue un patrón identificable.
Durante sus shows, el artista presenta un setlist de sus mejores éxitos como "Fantasía", "Jet Ski RMX", "PPC", "Reina" y "ETA RMX", entre otros.
A esas piezas se suman, según el repertorio que ha llevado a otras ciudades de la gira, temas como "Me Gustas CC", "Tate Quieta", "UuU" y "Pieza Exhibición", canciones que han contribuido a posicionarlo como una de las figuras emergentes más sólidas de la música urbana latina.
El propio ROA describió el espíritu de esta gira en un mensaje a sus fanáticos colombianos que aplica igual para Tegucigalpa: "El ROA LATAM TOUR no es solo una gira, es el resultado de todo el camino que hemos construido juntos. Cada canción, cada letra y cada escenario han sido parte de esta historia que seguimos escribiendo. Quiero que esta noche la vivamos como lo que es: una celebración. Vamos a cantar los temas que han marcado etapas, los que escuchas cuando estás arriba, los que te acompañan cuando estás pensando de más... y también lo nuevo que representa la evolución de mi música y de lo que soy hoy".
El evento será en el Nacional de Ingenieros Coliseum. Por el momento, aún hay boletos en las dos zonas disponibles.
La Zona BMP con un valor de L 3,170 y la Zona General por L 1,600.
Las entradas están disponibles en los puntos de venta de FUN, BMT y en línea a través del sitio roahn.funcapital.com.
Y usted, ¿ya está listo para vivir esta experiencia musical junto al artista puertorriqueño?