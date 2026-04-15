Consejo Nacional de Defensa y Seguridad aprueba medidas para combatir la extorsión y femicidios

Tegucigalpa, Honduras.- En su primera reunión oficial, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) aprobó un paquete de medidas orientadas a reforzar el marco legal en materia de seguridad, incluyendo reformas al Código Penal para combatir la extorsión y endurecer las penas en casos de femicidios. La sesión fue convocada y dirigida por el presidente de la República, Nasry Asfura, y reunió a representantes de los tres poderes del Estado y a los principales operadores de justicia, en un contexto marcado por la preocupación por la criminalidad y la violencia contra las mujeres. José Augusto Argueta, secretario de Comunicaciones, informó que una de las prioridades del Consejo es fortalecer las sanciones contra el femicidio. “Este es un mensaje claro, porque vamos a proteger la vida de nuestras mujeres”, declaró. El funcionario explicó que las reformas buscan no solo incrementar las penas, sino también reforzar las capacidades investigativas de las instituciones encargadas de perseguir este delito, en medio de la persistencia de la violencia de género en el país.

Otro de los ejes centrales abordados fue la extorsión, delito que, según Argueta, continúa afectando a familias, pequeños negocios y sectores productivos. “El flagelo de la extorsión ha venido golpeando a las familias hondureñas y a las zonas productivas del país, por lo que las acciones deben ser inmediatas”, afirmó. Entre las medidas anunciadas figura el fortalecimiento de la seguridad en el transporte público, uno de los rubros más impactados por este delito. El gobierno prevé impulsar mecanismos como el pago mediante tarjetas digitales y el incremento de la presencia policial en barrios y colonias.

Cambios en el sistema penal y penitenciario

Durante la reunión también se discutieron reformas relacionadas con el delito de usurpación, con el objetivo de brindar mayor seguridad jurídica, particularmente en materia de propiedad privada, lo que busca generar confianza en la inversión nacional y extranjera. Asimismo, se acordó reactivar la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal, instancia que pretende mejorar la coordinación entre las entidades encargadas de la persecución del delito y la administración de justicia.

En el ámbito penitenciario, el CNDS analizó la revisión del régimen de medidas sustitutivas a la prisión, incluyendo la posible implementación de grilletes electrónicos para personas privadas de libertad consideradas de baja peligrosidad y que gocen de beneficios de preliberación. Argueta aclaró que la aplicación de estas medidas será evaluada caso por caso en los distintos centros penales del país.

Reformas irán al Congreso Nacional

El paquete de reformas será enviado al Congreso Nacional para su discusión y aprobación. El presidente del Legislativo, José Tomás Zambrano, quien participó en la reunión, expresó su respaldo a las iniciativas del Ejecutivo. “Reiteramos nuestro respaldo firme a las decisiones del presidente y a los operadores de justicia para enfrentar la criminalidad”, manifestó. Zambrano aseguró que el Congreso ya ha avanzado en reformas penales en coordinación con la Secretaría de Seguridad y reiteró el compromiso de fortalecer la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia común. Además, indicó que se contempla impulsar medidas como la ampliación de efectivos policiales, el fortalecimiento institucional y la mejora en la medición de las cifras de homicidios.

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