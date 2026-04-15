Gobierno aborda reformas contra extorsión, femicidio y uso de grilletes electrónicos

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo de Defensa y Seguridad Nacional celebró su primera sesión, encabezada por el presidente Nasry Asfura, en la que se abordaron reformas legales orientadas a fortalecer la lucha contra el crimen organizado. Durante el encuentro, se discutieron modificaciones al Código Penal con énfasis en el delito de extorsión, así como iniciativas para incrementar las penas en casos de femicidio. “Se abordaron temas como reformas al Código Penal para la lucha contra el crimen organizado con énfasis en el delito de extorsión... hay un compromiso fuerte por parte del Estado por la protección de la vida de las mujeres y la erradicación de la violencia de género”, explicó José Argueta.

Asimismo, se analizó la revisión integral del régimen de medidas sustitutivas de la libertad, con el objetivo de "evitar abusos" en su aplicación. En ese contexto, se planteó la implementación de grilletes electrónicos como una alternativa para personas privadas de libertad que están próximas a cumplir sus condenas. Según se detalló, esta medida busca contribuir a la descongestión de los centros penales del país. No obstante, las autoridades aclararon que su aplicación no será inmediata y requerirá un análisis individual de cada caso. “Hay que hacer una revisión exhaustiva de caso por caso, tomando en cuenta los elementos geográficos y que tengan las condiciones para su cumplimiento”, agregó.