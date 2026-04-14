Deducen 15 días de salario a 12 diputados de Libre por disturbios en el Congreso

Tegucigalpa, Honduras.- ​La junta directiva del Congreso Nacional hizo efectiva este martes 14 de abril, una sanción económica sin precedentes contra 12 parlamentarios de la bancada del partido Libertad y Refundación (Libre), tras los zafarranchos e incidentes registrados el pasado jueves 9 de abril.

La medida, que consiste en la deducción de 15 días de salario, fue aplicada luego de que los legisladores protagonizaran una alteración grave del orden durante la sesión en la que se presentó la denuncia formal de juicio político contra funcionarios electorales.

​El presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, fue enfático al señalar que el comportamiento de los congresistas quedó debidamente documentado en el acta de la sesión, lo que facultó a la Secretaría para proceder con la sanción administrativa.

Según Zambrano, la resolución del pleno que ordena estas deducciones es ley vigente desde su publicación en el diario oficial La Gaceta, y su aplicación busca sentar un precedente sobre el respeto a la solemnidad del Parlamento.

​"Yo esperaría que esto no vuelva a suceder, que sea la primera y última vez que se aplique esta sanción; esta deducción va a llegar a centros educativos públicos que han hecho solicitudes en el Congreso Nacional", aseguró Zambrano.

​Por su parte, el secretario del Congreso, Carlos Ledezma, fue el encargado de dar lectura a la resolución número 10-2026, la cual detalla los nombres de los sancionados en base a las atribuciones constitucionales y legales del Poder Legislativo.

La lista de los 12 diputados afectados incluye a José Fabricio Carvajal Sandoval, Marco Ramiro Lobo Rosales, Sergio Arturo Castellano Perdomo, Kritza Gerling Pérez Gallegos, Clara Marisabel López Pérez y Edgar Antonio Casaña Mejía.

​Asimismo, la sanción recae sobre los parlamentarios Nidia Gissela Castillo Funes, Germán Oswaldo Altamirano Díaz, Rita María Zuniga Membreño, Ronald Edgardo Panchame Urquía, Daniel Armando Rivera y Javier Adolfo Miralda Villalobos.

Ledezma notificó que la lista será remitida de inmediato al pagador del Congreso Nacional para que se realice el débito correspondiente de la planilla del mes en curso, cumpliendo con el artículo 2 de la resolución del pleno 02-2026.

​"Se sanciona a los diputados con la deducción de 15 días de salario por haber incurrido en actos que constituyen alteración grave del orden parlamentario durante la sesión celebrada el jueves 9 de abril", detalló Ledezma durante la lectura oficial.

​La respuesta de la bancada de Libre no se hizo esperar, encabezada por el diputado Fabricio Sandoval, quien cuestionó la legalidad de la sanción y tildó de "mentiroso" al presidente del Congreso.

Sandoval argumentó que, según la Constitución de la República, existe un procedimiento riguroso para crear leyes y que una resolución de pleno no posee ese carácter jurídico, acusando a la directiva de intentar imponer un "bozal" a la oposición mediante represalias económicas.

​El parlamentario opositor recordó que este tipo de resoluciones han sido utilizadas en el pasado para decisiones cuestionables, como la no renovación de la Maccih en 2019.

A pesar de la deducción de sus haberes, Sandoval aseguró que su bancada no se dejará intimidar y que continuarán con las medidas de insurrección legislativa o protestas cada vez que consideren que se violentan los intereses del pueblo hondureño.

​"Haga usted las deducciones de salario que quiera porque su servidor y esta bancada no está aquí por salario, estamos aquí por la defensa del pueblo; lo que nunca va a deducir es la voluntad y la lucha", sentenció Sandoval.

​Las autoridades del Congreso reiteraron que los fondos recaudados por estas multas no retornarán a las arcas generales del Legislativo, sino que serán canalizados de forma transparente hacia la mejora de la infraestructura de escuelas públicas que actualmente presentan carencias.

Esta medida busca transformar un acto de indisciplina parlamentaria en un beneficio tangible para el sector educativo del país, aunque la tensión política entre las bancadas mayoritarias parece lejos de disiparse.