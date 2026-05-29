Salud busca a pasajeros de vuelo vinculado con segundo caso importado de sarampión

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades sanitarias realizan la búsqueda de los pasajeros que viajaron en un vuelo procedente de Guatemala hacia Roatán, luego de confirmarse que en esa aeronave se transportaba el segundo caso importado de sarampión detectado en el país. El jefe de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud (Sesal), Homer Mejía, informó que estas personas aún no han podido ser ubicadas, lo que ha encendido las alertas sanitarias debido al alto riesgo de propagación de la enfermedad. "El llamado es a las personas que venían en el vuelo del 12 de mayo, que salió de Ciudad de Guatemala y llegó a Roatán a la 1:00 de la tarde, para que se comuniquen con nosotros. No hemos logrado identificar dónde se encuentran ubicadas para realizar las visitas domiciliarias y ponerlos en cuarentena", explicó Mejía.

De acuerdo con el funcionario, en dicho vuelo viajaba el paciente que posteriormente fue diagnosticado con sarampión este jueves 28 de mayo. El paciente de 27 años, qya se encuentra en aislamiento y en condición estable, ingresó al país sin síntomas, pero días después comenzó a presentar manifestaciones clínicas de la enfermedad, lo que activó los protocolos de vigilancia epidemiológica. Las autoridades detallaron que el paciente viajó al país vecino por temas laborales; visitó zonas como Ciudad de Guatemala, Antigua Guatemala y Santiago de Atitlán, este último considerado el epicentro del brote de sarampión registrado en diciembre del año pasado. Luego de la confirmación del caso positivo los equipos de respuesta de la Sesal han logrado ubicar a algunos contactos. Dos de ellos ya fueron localizados en Tegucigalpa y se encuentran en cuarentena, aunque no presentan síntomas hasta el momento, detalló Mejía. Aún faltan cinco personas por localizar, lo que dificulta contener la posible cadena de transmisión del virus en el país. El funcionario subrayó la urgencia de ubicar a estos pasajeros, considerando que una persona con sarampión puede contagiar hasta 18 personas por día, lo que representa un alto riesgo de expansión si no se actúa con rapidez. "Estamos coordinando con Aeronáutica Civil y Migración para obtener la información necesaria, y que nos den los datos de estas personas", dijo.