¿Cómo saber si tienes sarampión? Estos son los síntomas de alerta

Tras la confirmación del primer caso de sarampión en Honduras, distintos centros asistenciales del país comenzaron una intensa campaña para promover la vacunación y evitar la propagación de la enfermedad.
El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) advirtió que el sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta principalmente a niños, aunque también puede presentarse en adultos no vacunados.
Según explicaron las autoridades sanitarias, el virus se transmite fácilmente "a través de las gotículas" expulsadas por personas infectadas al toser, estornudar o hablar.
Debido a esto, el sarampión es considerado una de las enfermedades más contagiosas a nivel mundial.
Entre los principales síntomas se encuentran fiebre alta, secreción nasal, ojos rojos o conjuntivitis, pequeñas manchas blancas dentro de la boca y una erupción en la piel que suele comenzar en el rostro y cuello antes de extenderse al resto del cuerpo.
Las autoridades detallaron que los síntomas generalmente aparecen entre ocho y doce días después del contagio.
Además, las autoridades advirtieron que, aunque muchas personas logran recuperarse en un período de dos a tres semanas, la enfermedad también puede provocar complicaciones graves.
Entre ellas figuran neumonía, infecciones de oído, diarrea severa, encefalitis —inflamación del cerebro— e incluso ceguera.
Estas complicaciones suelen afectar con mayor frecuencia a niños con desnutrición o personas con sistemas inmunológicos debilitados.
El IHSS recordó que actualmente no existe un tratamiento específico contra el sarampión, por lo que la vacunación continúa siendo la medida más efectiva para prevenir la enfermedad.