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¿Cómo saber si tienes sarampión? Estos son los síntomas de alerta

Centros asistenciales de todo el país alertan sobre el alto nivel de contagio del sarampión y piden completar los esquemas de vacunación

  • Actualizado: 22 de mayo de 2026 a las 13:18
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Tras la confirmación del primer caso de sarampión en Honduras, distintos centros asistenciales del país comenzaron una intensa campaña para promover la vacunación y evitar la propagación de la enfermedad.

 Foto: cortesía
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El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) advirtió que el sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta principalmente a niños, aunque también puede presentarse en adultos no vacunados.

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Según explicaron las autoridades sanitarias, el virus se transmite fácilmente "a través de las gotículas" expulsadas por personas infectadas al toser, estornudar o hablar.

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Debido a esto, el sarampión es considerado una de las enfermedades más contagiosas a nivel mundial.

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Entre los principales síntomas se encuentran fiebre alta, secreción nasal, ojos rojos o conjuntivitis, pequeñas manchas blancas dentro de la boca y una erupción en la piel que suele comenzar en el rostro y cuello antes de extenderse al resto del cuerpo.

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Las autoridades detallaron que los síntomas generalmente aparecen entre ocho y doce días después del contagio.

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Además, las autoridades advirtieron que, aunque muchas personas logran recuperarse en un período de dos a tres semanas, la enfermedad también puede provocar complicaciones graves.

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Entre ellas figuran neumonía, infecciones de oído, diarrea severa, encefalitis —inflamación del cerebro— e incluso ceguera.

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Estas complicaciones suelen afectar con mayor frecuencia a niños con desnutrición o personas con sistemas inmunológicos debilitados.

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El IHSS recordó que actualmente no existe un tratamiento específico contra el sarampión, por lo que la vacunación continúa siendo la medida más efectiva para prevenir la enfermedad.

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