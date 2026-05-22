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¿En qué municipios de Honduras está prohibido que dos hombres circulen en una motocicleta?

La medida continúa vigente desde 2012 y contempla decomisos, suspensión de licencias y fuertes multas para quienes incumplan la normativa

  • Actualizado: 22 de mayo de 2026 a las 12:59
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La prohibición para que dos hombres circulen en una misma motocicleta continúa vigente en varios municipios de Honduras desde 2012, como parte de las medidas implementadas para combatir la criminalidad. Conoce de qué lugares se trata.

 Foto: cortesía
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La disposición fue aprobada mediante el decreto legislativo 91-2012, emitido el 30 de mayo de ese año y publicado posteriormente en el diario oficial La Gaceta el 12 de julio.

 Foto: Cortesía
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Actualmente, la medida se mantiene activa en distintos municipios del país, especialmente en zonas donde históricamente se han reportado altos índices de violencia y delitos cometidos a bordo de motocicletas.

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En el departamento de Cortés, la restricción se aplica en los municipios de Choloma, San Manuel, Santa Cruz de Yojoa, San Francisco de Yojoa, Omoa, Puerto Cortés, La Lima y San Pedro Sula.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
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Mientras tanto, en Atlántida la prohibición permanece vigente en La Ceiba, Tela, Jutiapa y San Francisco.

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En Yoro, los municipios incluidos son El Progreso, Victoria, Santa Rita y El Negrito. En Colón, la medida se aplica en Sabá, Limón y Tocoa.

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Asimismo, en Lempira continúa vigente en San Sebastián; en La Paz, específicamente en el municipio de La Paz; y en Comayagua, en las ciudades de Comayagua, Siguatepeque y La Libertad.

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Francisco Morazán también figura en la lista con Tegucigalpa y Talanga, mientras que en El Paraíso la restricción abarca Danlí, Morocelí y Trojes. En Olancho, la medida continúa activa en Catacamas.

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Según la normativa, la primera vez que una persona sea sorprendida incumpliendo la disposición podría enfrentar el decomiso de la motocicleta y de la licencia de conducir durante 45 días.

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Además, las autoridades pueden imponer una multa equivalente a un salario mínimo. En caso de reincidencia, la sanción aumenta a 60 días de decomiso tanto del vehículo como de la licencia, además de una multa equivalente a cuatro salarios mínimos.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
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