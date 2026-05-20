Diputada de Libre utiliza referencia de la Biblia para defenderse de quienes critican sus tatuajes

Continuó: "Las que tengan la capacidad económica de poderse operar que lo hagan, pero creo que no nacen naturalmente con bolsas de silicón en los pechos o con abdominoplastia. Si nos vamos a ir que son modificaciones corporales, al menos la mía no tiene ese margen de peligrosidad que pueda morir, mientras que las personas que por vanidad se operan, tienen un pie al lado de la muerte".