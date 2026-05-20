Diputada de Libre utiliza referencia de la Biblia para defenderse de quienes critican sus tatuajes

Lucy Guerrero, diputada de Libertad y Refundación (Libre), utilizó una referencia de la Biblia y de Jesús para defenderse de quienes la critican por sus tatuajes. ¿Qué dijo?
Su nombre completo es Lucy Michell Guerrero Paz y en las elecciones generales quedó entre los 23 congresistas elegidos por Francisco Morazán.
Durante muchos años se ha descrito como emprendedora, promotora del arte y la cultura. Ella estudió administración de empresas.
Guerrero es una joven que rompe tabúes con los tatuajes en varias partes de su cuerpo y se ubicó como el cuarto puesto de los congresistas de Libre electos en Francisco Morazán.
Ella cuenta con tatuajes en sus brazos y piernas, mostrándolos con todo orgullo en sus fotos y en eventos públicos. Recientemente se defendió ante quienes la cuestionan y se enfocan solo en sus tatuajes.
"En lugar de hablar de mis participaciones en el Congreso o de mi formación académica se tiene que enfocar simplemente por el tema de morbo a los tatuajes porque no es otra cosa", le dijo al medio El Confidencial.
Y añadió: "Yo soy una persona muy creyente y hablan que el cuerpo es el templo de Dios, lo usan a conveniencia porque al menos yo con el arte corporal que tengo ni mi salud está en riesgo ni mucho menos le hago daño a las personas que están alrededor mío".
Sin quitar el dedo del renglón, sostuvo en el Congreso: "A diferencia que muy natural debe ser inyectarse una toxina que paraliza los músculos faciales para evitar las arrugas. No sé si conoce los pecados capitales y uno de esos es la vanidad".
Continuó: "Las que tengan la capacidad económica de poderse operar que lo hagan, pero creo que no nacen naturalmente con bolsas de silicón en los pechos o con abdominoplastia. Si nos vamos a ir que son modificaciones corporales, al menos la mía no tiene ese margen de peligrosidad que pueda morir, mientras que las personas que por vanidad se operan, tienen un pie al lado de la muerte".
La congresista habló de la Biblia y apuntó: "Los creyentes de Dios y en la Biblia está que cuando llega el Rey de Reyes, que es Jesús, montado en un caballo blanco, ahí mismo dice en un versículo de la Biblia del Apocalipsis dice que él tiene en su muslo derecho escrito 'Rey de Reyes'".
"Los tatuajes para mí es una expresión artística simplemente, yo soy artista y ejecuto instrumentos musicales. Me gustan y soy un lienzo que camina y respira. Soy una persona común y corriente", abonó.
Pese a que Honduras es un país conservador, ella se abrió camino en la Corriente M28 de Libre y fue inscrita como precandidata a diputada, para luego convertirse en diputada electa.