Salud confirma segundo caso importado de sarampión en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Salud (Sesal) confirmó este jueves -28 de mayo- el segundo caso importado de sarampión en el país, mediante prueba laboratorial. De acuerdo con la información oficial, el nuevo caso corresponde a un hombre de 27 años, procedente de la ciudad de Guatemala, quien ingresó al territorio hondureño sin síntomas. No obstante, el hondureño posteriormente desarrolló fiebre, malestar general, erupciones en la piel tipo sarpullido, congestión nasal, diarrea, dolores musculares y conjuntivitis. Tras la evaluación clínica y epidemiológica, se confirmó el diagnóstico.

Las autoridades sanitarias indicaron que, hasta el momento, los contactos identificados del paciente se mantienen bajo vigilancia epidemiológica y seguimiento clínico, sin que se reporten nuevos casos sospechosos vinculados a este evento. Asimismo, la Sesal aseguró que mantiene activos los protocolos de vigilancia epidemiológica, vacunación y respuesta rápida, que incluyen investigación de campo, monitoreo comunitario, identificación de contactos, comunicación de riesgo y aislamiento preventivo. Este nuevo caso se suma al primero confirmado el pasado 21 de mayo, también importado y correspondiente a otro paciente masculino proveniente de Guatemala.

Las autoridades recordaron que el sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por gotas respiratorias al toser, estornudar o hablar, y puede provocar complicaciones graves. Luego que se informara sobre el segundo caso importado, el médico Carlos Umaña recordó a los hondureños "que este virus es el más contagioso que se conoce". Por lo que recomendó a los padres de familia vacunar a sus hijos, así como a las personas susceptibles y quienes viajarán al extranjero.