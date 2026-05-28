Sin vida encuentran a menor desaparecido tras salir a nadar en el río Chamelecón

Honduras.-Tras varias horas de búsqueda, finalmente lograron localizar el cuerpo sin vida de Josué David Calderón, un menor de edad, que había sido visto por última vez en la colonia Terencio la tarde del martes - 26 de mayo-, antes de salir a nadar con un amigo en el río Chamelecón

Calderón, de 13 años de edad, habría salido acompañado de sus tres amigos a un campo de fútbol a eso de las 4 de la tarde. Los jóvenes andaban en una cuatrimoto, según explicó su madre.

Los amigos del menor explicaron que Calderón se habría ido luego a bañar en el río con la persona que era dueño de la cuatrimoto, mientras ellos iban a comprar comida. Desde entonces no se supo nada del menor.