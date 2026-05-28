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Sin vida encuentran a menor desaparecido tras salir a nadar en el río Chamelecón

El menor salió la tarde del martes a jugar con sus amigos y luego se fue con uno de ellos a nadar en el río; desde entonces no se supo de él y este jueves lo encontraron ahogado

  • Actualizado: 28 de mayo de 2026 a las 07:53
Sin vida encuentran a menor desaparecido tras salir a nadar en el río Chamelecón

Luego de horas de búsqueda, el menor murió por ahogamiento tras salir a nadar la tarde del martes.

 Foto: Cortesía

Honduras.-Tras varias horas de búsqueda, finalmente lograron localizar el cuerpo sin vida de Josué David Calderón, un menor de edad, que había sido visto por última vez en la colonia Terencio la tarde del martes - 26 de mayo-, antes de salir a nadar con un amigo en el río Chamelecón

Calderón, de 13 años de edad, habría salido acompañado de sus tres amigos a un campo de fútbol a eso de las 4 de la tarde. Los jóvenes andaban en una cuatrimoto, según explicó su madre.

Los amigos del menor explicaron que Calderón se habría ido luego a bañar en el río con la persona que era dueño de la cuatrimoto, mientras ellos iban a comprar comida. Desde entonces no se supo nada del menor.

Rostro de Josué David Calderón.

Rostro de Josué David Calderón.

(Foto: Redes sociales )
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La madre del menor explicó que inicialmente solo se habían encontrado algunas prendas de ropa de él escondidas en una cueva, pero horas después se encontró el cuerpo del menor a la orilla del río.

Agregó que “el niño (Josué) estaba enojado porque no lo llevaban a bañar (sus amigos)”, por lo que se fue con el otro joven que conducía la motocicleta.

Elementos del Cuerpo de Bomberos y agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizaron una búsqueda, localizando el cuerpo sin vida en las aguas de esa zona.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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