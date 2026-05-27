Nivel crítico de las represas en el DC revive temor por crisis hídrica de 2020

Tegucigalpa, Honduras.- La crisis por la disminución en los niveles de las represas capitalinas mantiene en alerta a las autoridades municipales, luego de que la represa La Concepción registrara un 42.7% de almacenamiento y Los Laureles un 34.3%, cifras que reflejan una reducción sostenida ante la falta de lluvias en el Distrito Central. “Desde hace varias semanas hemos venido hablando sobre la disminución en los niveles de las represas. Han ido bajando constantemente y, ante la falta de lluvias en el territorio capitalino, hoy a las seis de la mañana la represa La Concepción registraba un 42.7% de su capacidad y Los Laureles un 34.3%”, informó el alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya. El edil capitalino explicó que, aunque existen pronósticos de precipitaciones para los próximos días, estas no serían suficientes para recuperar de manera significativa el caudal de las represas que abastecen a Tegucigalpa y Comayagüela. Ante la emergencia, la comuna capitalina aseguró que ha reforzado la distribución de agua gratuita mediante camiones cisterna en barrios y colonias afectadas por el racionamiento. “Hemos estado entregando agua gratuita y solidaria en diferentes barrios y colonias de la capital. A la fecha llevamos 16 millones de litros distribuidos de manera gratuita, aunque sabemos que no es suficiente”, detalló el alcalde. Zelaya señaló, además, que el equipo técnico de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) presentó un informe a la corporación municipal para sustentar la declaratoria de emergencia hídrica. Como parte de las acciones inmediatas, la Alcaldía ampliará las cuadrillas de reparación de fugas y ejecutará proyectos temporales para mejorar el abastecimiento en sectores con mayor déficit. “Además, ampliaremos las cuadrillas de reparación de fugas para que trabajen las 24 horas del día, los siete días de la semana. También ejecutaremos proyectos inmediatos, como instalación de tanques, apoyo a juntas de agua, perforación de pozos y pequeñas redes de distribución”, manifestó.

El alcalde agregó que durante los próximos días podría aprobarse una ordenanza municipal para restringir el uso del agua potable en actividades consideradas no prioritarias, como el lavado de vehículos con manguera y el llenado de piscinas. No obstante, la asociación de juntas de agua, a través de su representante Manuel Amador, indicó que fue en 2020 que las represas llegaron a un bajo nivel en la historia. “En 2020 las represas capitalinas alcanzaron niveles históricos críticos, cuando Los Laureles llegó al 18% y La Concepción al 23%, situación que provocó uno de los peores racionamientos de agua en la capital hondureña”, recordó Amador. El entrevistado cuestionó que las autoridades no hayan impulsado desde hace años proyectos de almacenamiento de mayor capacidad para enfrentar la crisis recurrente, como por ejemplo, la represa del Río del Hombre. “Si el alcalde verdaderamente quisiera resolver, ya estuviera sentando las bases para la construcción de la represa. Yo sé que no se va a hacer de la noche a la mañana; la represa se va a llevar sus cuatro o cinco años de construcción por su envergadura”, sostuvo Amador.

El dirigente señaló que actualmente existe un déficit de alrededor de 100 millones de metros cúbicos de agua y recordó que unas 280 colonias aún no están conectadas a la red de distribución. “Tal vez con esto vamos a resolver el problema, pero apenas se generarán 8 millones de metros cúbicos, mientras que el déficit que tenemos es de 100 millones de metros cúbicos”, afirmó.

Amador advirtió que, si no se ejecutan proyectos de almacenamiento de gran capacidad en los próximos años, la crisis hídrica podría agravarse debido al crecimiento poblacional de la capital y la falta de inversiones estructurales en el sistema de agua potable.

Llueve en las montañas de Lepaterique

Habitantes de la montaña de Yerbabuena, en Lepaterique, reportaron lluvias durante este miércoles en la zona alta donde nacen varias fuentes hídricas, entre ellas el río Guacerique, una de las principales cuencas que abastecen de agua a la capital hondureña. Desde las 11:00 de la mañana, la llovizna se ha mantenido de forma constante en sectores de montaña, generando esperanza entre los pobladores que dependen directamente del clima para sus cultivos y para la recarga natural de las fuentes de agua. “Desde las 11 de la mañana ha estado lloviendo y gracias a Dios porque es una bendición que necesitamos para los siembros en este municipio”, expresó uno de los campesinos de la comunidad, quien destacó que estas precipitaciones son importantes en esta época de incertidumbre climática. Los habitantes explican que cuando las lluvias se concentran en la parte alta de la cuenca, el impacto es mayor y más positivo, ya que permite la infiltración del agua en los suelos, alimenta los nacimientos y fortalece el caudal de los ríos que bajan hacia las represas. Y es que, según expertos en recursos hídricos, para que las represas Los Laureles y La Concepción mejoren sus niveles de manera significativa, no basta con lluvias en la ciudad o en zonas urbanas, sino que estas deben darse principalmente aguas arriba, en las microcuencas que alimentan el sistema.

Copeco acompaña a la Alcaldía