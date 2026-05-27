Congreso aprueba prórroga para instalación de modernos escáneres de rayos X en cárceles

La disposición tiene como propósito fundamental blindar los controles de acceso en los diferentes centros penales del país mediante el uso de escáneres corporales y dispositivos avanzados de radiación, frenando así el ingreso de objetos prohibidos y sustancias ilícitas.​

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional aprobó por unanimidad una adenda que extiende el plazo contractual para el suministro, montaje e implementación de tecnología de punta en el sistema penitenciario nacional.

La determinación adoptada en la cámara legislativa concede el tiempo necesario para que la empresa adjudicada culmine con la entrega e instalación de los complejos sistemas tecnológicos en las aduanas penitenciarias.

​"La medida permitirá continuar con la implementación del equipamiento de seguridad en el sistema penitenciario nacional", establece el dictamen aprobado por el Congreso Nacional.

​El equipamiento tecnológico programado para su distribución a escala nacional abarca escáneres corporales de rayos X de alta definición, bandas transportadoras para la revisión minuciosa de encomiendas y una serie de dispositivos portátiles de última generación.

Estas herramientas biométricas y electrónicas serán operadas en los puntos de control de los penales de máxima y mediana seguridad, reduciendo el margen de error humano en las requisas diarias.

​Según el documento legal refrendado por los parlamentarios, la solicitud de ampliación cronológica fue planteada originalmente por el consorcio privado a cargo del proyecto debido a retrasos logísticos en la importación de los componentes de alta tecnología.

La petición recibió el visto bueno de las gerencias administrativas y el departamento legal del Instituto Nacional Penitenciario (INP), quienes determinaron la viabilidad técnica de la prórroga.

​"La iniciativa contempla escáneres de rayos X y dispositivos portátiles para inspecciones de seguridad", detalla el informe del Poder Legislativo.

​La resolución emitida en el hemiciclo recalca que la modificación se limita estrictamente a los tiempos de ejecución del proyecto, por lo que las condiciones financieras, las garantías de cumplimiento y las cláusulas de transparencia pactadas en el contrato original se mantienen inalterables.

Con esta salvaguarda jurídica, el Estado de Honduras busca asegurar la correcta aplicación de los fondos públicos destinados a la seguridad nacional.

​Con la ratificación de esta adenda parlamentaria, las agencias de seguridad ciudadana y las autoridades carcelarias dispondrán de una plataforma tecnológica uniforme para estandarizar los protocolos de revisión tanto para el personal penitenciario como para las visitas.